Giornata Mondiale dell’Ambiente: le novità di Alexa

Dalla crisi climatica alle energie da fonti rinnovabili, passando per la tutela di specie e habitat a rischio: sono tante le inesattezze e le fake news che proliferano su web e social network riguardo i temi ambientali. È per invertire questa tendenza e diffondere una corretta informazione, supportata da dati scientifici, che Alexa, l’assistente vocale di Amazon, lancia una campagna contro le fake news sull’ambiente grazie al supporto di Legambiente, la storica associazione ambientalista italiana.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno), alla richiesta “Alexa, qual è il fatto sull’ambiente del giorno?”, l’assistente vocale di Amazon risponderà con una serie di informazioni scientifiche e attendibili fornite da Legambiente. Inoltre, in risposta al comando "buongiorno" dei suoi utenti, il prossimo 5 giugno Alexa segnalerà l’importante ricorrenza, invitando gli utenti a chiederle di più su come prenderci cura dell’ambiente.

Si tratta di diverse pillole d’informazione ambientale elaborate sulla base di dossier, report e studi scientifici realizzati da Legambiente e che affrontano una vasta gamma di temi su cui nell’immaginario collettivo c’è una concezione errata per via della continua diffusione di fake news. Grazie a queste informazioni, Alexa sfaterà tante miscredenze, ad esempio, sul cambiamento climatico: “Il cambiamento climatico esiste tanto per cause naturali quanto per cause antropiche, ma queste hanno una scala dei tempi diversa, migliaia di anni nel primo caso, decine di anni nel secondo”.

Alexa svelerà anche tante curiosità su specie animali iconiche, come le tartarughe marine e i delfini. Infine non mancheranno consigli e buone pratiche per adottare comportamenti sostenibili nella nostra quotidianità.