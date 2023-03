Il 30% delle persone non ha mai effettuato un backup e non si prende cura dei dati online

I rischi? La perdita di file importanti, documenti e foto anche sensibili. I numeri sono piuttosto preoccupanti, se si considera l'importanza e delicatezza dell'operazione: il 30% delle persone non ha mai effettuato un backup dei propri dati online. Il dato emerge oggi, venerdì 31 marzo, in occasione della giornata mondiale del backup, per sensibilizzare l'utenza sull'importanza di copiare e archiviare le proprie informazioni digitali.

È un dato che desta allarme, se si pensa a come negli ultimi anni gli attacchi informatici siano aumentati drasticamente. Questo significa, con molta probabilità, la perdita di dati importanti, e parlando di un’azienda, la situazione potrebbe diventare ancora più critica.

L'importanza del backup: come proteggere i propri dati

Hwg, società specializzata nell’erogazione di servizi gestiti e consulenza in ambito cyber security, fornisce alcuni consigli per proteggere i propri dati on-premise o nel cloud:

Utilizzare un piano di backup e ripristino dei dati per tutte le informazioni critiche: è importante programmare regolarmente backup così da avere a disposizione più copie dei propri dati anche in caso di un attacco ransomware Isolare dalla rete i backup più importanti: per evitare che, in caso di attacco ransomware, finiscano criptati anche i backup La regola del 3-2-1: un ulteriore aiuto è tenere tre copie degli stessi dati su due supporti differenti con una copia offsite Determinare policy aziendali che contribuiscono a rafforzare le attività del SOC: ad esempio, avere un accesso di backup ad Internet nel caso in cui si verifichi un’interruzione Realizzare un piano di recovery: nel momento in cui si realizza un piano di recovery è necessario fare delle prove per preparare i propri dipendenti e insegnare loro i processi da attuare in caso di perdita di dati.

Eseguire regolarmente il backup dei dati è una delle prime misure protettive per salvaguardare la propria organizzazione. "Con il passare degli anni gli attacchi ransomware sono diventati sempre più sofisticati, è importante quindi assicurare un’adeguata struttura così da arrivare preparati in caso di situazioni critiche - spiega Stefano Brusaferro di Hwg -. Le aziende non possono farsi trovare impreparate, e in questo caso, un backup sul cloud è un piano adatto".