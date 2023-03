Giornata mondiale dell’udito: i consigli di Apple

Oggi (3 marzo) è la Giornata Mondiale dell’Udito. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 430 milioni di persone nel mondo, pari al 5% della popolazione mondiale, soffrono di ipoacusia invalidante. Secondo i dati del Ministero della Salute (2022) in Italia sono 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione; l’ipoacusia riguarda una persona su tre tra gli over 65. Solo il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio usa l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa uso dichiari migliorata la propria qualità di vita.

In questa occasione arrivano da Apple utili consigli per la salute dell'udito. La tecnologia Apple offre funzioni specifiche per questi aspetti, come le funzionalità per l'ascolto sicuro, impostazioni per le cuffie, il riconoscimento dei suoni e molto altro ancora.

Salute dell'Udito

1. App Rumore su Apple Watch - Monitorare e proteggere la salute dell’udito

Secondo i risultati riportati nell'Apple Hearing Study, il 25% dei partecipanti ha registrato un’esposizione media giornaliera al suono ambientale (che può includere rumori di traffico, macchinari, trasporti pubblici e così via) superiore al limite raccomandato dall'OMS. L'app Rumore su Apple Watch utilizza il microfono per misurare i livelli di decibel nell'ambiente circostante. Le notifiche avvisano l’utente se i livelli sonori nell’ambiente circostante hanno raggiunto un livello che può compromettere l'udito.

Come attivare le notifiche dell’app Rumore:

1. Apri l'app Watch su iPhone.

2. Tocca il pannello Apple Watch e poi Rumore.

3. Tocca Soglia di disturbo e scegli un livello di decibel.

Nota: È possibile regolare le notifiche direttamente da Apple Watch, andando su Impostazioni > Rumore. È anche possibile aprire l'app Rumore su Apple Watch per misurare i livelli di decibel dell’ambiente circostante in tempo reale.

2. Modalità Trasparenza adattiva e Cancellazione attiva del rumore di AirPods - per ridurre l’esposizione ai forti rumori ambientali

La modalità Trasparenza adattiva su AirPods Pro di seconda generazione riduce dinamicamente il volume dei rumori ambientali più forti, come quelli dei cantieri edili o delle sirene di un veicolo in transito, reagendo istantaneamente a qualsiasi rumore ad alto decibel a cui si è esposti. Ciò contribuisce a proteggere gli utenti da livelli dannosi di esposizione al suono durante gli spostamenti quotidiani e può essere particolarmente utile anche durante i concerti o gli eventi live. Per periodi di tempo più lunghi in ambienti più rumorosi, può essere ancora più utile attivare la Cancellazione attiva del rumore prima dell'esposizione. L’app Rumore su Apple Watch può anche informare in tempo reale l'utente della riduzione del rumore ambientale mentre si indossano gli AirPods Pro in modalità Trasparenza adattiva o con Cancellazione attiva del rumore.

Come attivare la modalità Trasparenza adattiva:

Impostazioni > [tue AirPods], quindi attiva modalità Trasparenza adattiva.

Come attivare la modalità Cancellazione attiva del rumore:

Impostazioni > [tue AirPods], quindi attiva Cancellazione del rumore.

3. Funzioni per il livello audio delle cuffie - Ridurre suoni intensi e utilizzare Salute dell'udito.

In caso di ascolto di contenuti audio ad alto volume dalle cuffie per un tempo sufficiente a compromettere l’udito, iPhone ed Apple Watch possono inviare automaticamente una notifica che suggerisce di abbassare il volume. Dopo aver ricevuto la notifica, la volta successiva che si indossano le cuffie, o si collegano tramite Bluetooth, il volume viene automaticamente impostato su un livello più basso. Inoltre, è possibile utilizzare Impostazioni per settare un livello di decibel massimo che mantenga l'audio delle cuffie a un livello confortevole.

Come impostare Salute dell’udito:

1. Vai su Impostazioni > Suoni e feedback aptico > Salute dell'udito.

2. Attiva Riduci audio suoni intensi e porta lo slider fino al decibel desiderato.

Nota: Se imposti Tempo di utilizzo per i membri della famiglia, puoi evitare che modifichino il livello "Riduci audio suoni intensi". Vai su Impostazioni > Tempo di utilizzo > Restrizioni contenuti e privacy > Riduci audio suoni intensi, quindi scegli "Non consentire”.

Accessibilità Udito con AirPods

1. Regolazione delle cuffie - Personalizzare le cuffie in base alle proprie esigenze uditive

Che tu stia ascoltando musica, guardando un film o parlando con qualcuno, Regolazioni cuffie permette di personalizzare l'audio per soddisfare al meglio le proprie esigenze uditive. È possibile amplificare i suoni morbidi e regolare alcune frequenze sonore in base alle proprie preferenze individuali. Se si ha già un audiogramma, è possibile importarlo da un foglio o da un PDF. In caso contrario, si potrà procedere con una serie di test di ascolto che consentono di impostare fino a nove profili unici in base alle preferenze sonore personali.

A questo link viene spiegato come utilizzare questa funzione.

2. Amplificazione delle conversazioni su AirPods - Ascolta chiaramente anche in ambienti pieni di rumore

Quando si parla con qualcuno in un ambiente rumoroso, Amplificazione conversazioni su AirPods Pro può aiutare a sentire più chiaramente concentrandosi sulla persona direttamente di fronte. Amplificazione conversazioni utilizza l'apprendimento automatico del dispositivo per rilevare e amplificare determinati suoni, come quello di una persona che parla dall'altra parte di una stanza affollata.

Come abilitare la funzione Amplificazione conversazioni:

1. Indossa gli AirPods e assicurati che siano connessi al tuo dispositivo.

2. Su iPhone, iPad o iPod touch, vai in Impostazioni > Accessibilità > Contenuti audiovisivi >

Regolazioni cuffie, quindi verifica che l'opzione sia attiva.

3. Tocca “Modalità Trasparenza”, quindi attiva “Modalità trasparenza personalizzata” e abilita “Amplificazione conversazioni”.

Nota: La funzione Amplificazione conversazioni è disponibile per AirPods Pro (1a e 2a generazione)

Altre funzionalità di Accessibilità Udito su iPhone e iPad

1. Riconoscimento Suoni - Fai suonare l’allarme senza sentire alcun suono

Il Riconoscimento dei suoni su iPhone e iPad è in grado di “ascoltare” determinati suoni, come allarmi antifumo o campanelli, e di utilizzare l'intelligenza del dispositivo avvisando l'utente quando vengono rilevati. È anche possibile “addestrare” il dispositivo ad ascoltare i suoni elettronici propri di un certo ambiente, come il bip degli elettrodomestici in cucina.

Come usare il Riconoscimento suoni:

1. Vai in Impostazioni > Accessibilità > Riconoscimento suoni > quindi abilita Riconoscimento suoni.

2. Tocca Suoni, quindi riproduci i suoni che vuoi che iPhone riconosca.

Nota: Per abilitare o disabilitare velocemente Riconoscimento Suoni, usa il Centro di Controllo.

2. Apparecchi acustici Made for iPhone - Streaming audio direttamente da iPhone e iPad all’apparecchio acustico

Gli apparecchi acustici Made for iPhone (MFi) sono la piattaforma di apparecchi acustici per smartphone più avanzata al mondo, con quasi 200 modelli disponibili di oltre 40 produttori. I portatori di apparecchi acustici possono trasmettere l’audio, ad esempio in caso di chiamate telefoniche e FaceTime, ascolto della musica, Siri e altri contenuti direttamente da iPhone e iPad al loro apparecchio acustico. Gli apparecchi acustici bidirezionali MFi offrono, inoltre, microfoni che consentono di effettuare conversazioni telefoniche e FaceTime a mani libere su iPhone e iPad.