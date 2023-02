L'intelligenza artificiale "sbaglia" e Google crolla

Google ci aveva pensato molto prima di sfidare ChatGpt, l'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI che si è mostrata in grado di scrivere come (e in certi casi meglio) di un uomo. Ma quando Sundar Pichai, il ceo dell'azienda, ha presentato a Parigi i risultati della nuova IA generativa di Google Alphabet, la società che controlla Google, è crollata dell'8% a Wall Street, bruciando quasi 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Tutto per colpa di un errore di Bard, il chatbot che promette di sfidare ChatGpt ora sperimentalmente integrata in Bing, il motore di ricerca di Microsoft.

Ma cosa è successo? Pichai il 6 febbraio aveva annunciato la nuova intelligenza artificiale con un post sul blog di Google e proprio nel video di presentazione che vi era contenuta Bard si sarebbe dimostrato inefficace: avrebbe infatti sbagliato una risposta riguardante le scoperte effettuate grazie al telescopio spaziale James Webb.

Nelle ore e nei giorni seguenti, vari astronomi avevano segnalato su Twitter che in realtà la risposta non era corretta, considerato che la prima immagine di un esopianeta era stata realizzata e diffusa nel 2004, quindi circa 18 anni prima che il JWST iniziasse le proprie osservazioni dell’Universo.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".



the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h