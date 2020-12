Google down in tutto il mondo, problemi con Youtube e Gmail: cosa sta succedendo

Da tutto il mondo arrivano segnalazioni di malfunzionamenti per i servizi Google, da Gmail a YouTube, passando per Google Docs e altri. Al momento non si conosconono le cause dei disservizi, ma continuano ad arrivare segnalazioni da parte degli utenti.

+notizia in aggiornamento+

Google down, costa sta succedendo

Un malfunzionamento sta interessando i server di Google su scala globale. Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube.

Molte sono le segnalazioni provenienti dall'Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Moltissime le segnalazioni dal Regno Unito e dall'Olanda. In Francia le problematiche sembrano localizzate soprattutto nell'area di Parigi, mentre in Italia le segnalazioni arrivano da Milano, Roma e Napoli.

Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown. Molti di questi sono ironici e fanno riferimento all'ennesimo evento nefasto del 2020.