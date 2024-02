A "scuola" di intelligenza artificiale: i corsi gratis di Google

Google lancia un'iniziativa sull'intelligenza artificiale in Europa, comunicando lo stanziamento di 25 milioni di euro per la formazione digitale dei cittadini. In collaborazione con il Centre for Public Impact, fondazione no profit con sede nel Regno Unito, il progetto 'AI Opportunity Initiative for Europe' intende aiutare le persone - afferma il gigante californiano - ad acquisire nuove competenze, "per evitare di essere lasciati indietro" rispetto all'incessante sviluppo dell'I.A.

In un post sul blog aziendale, Matt Brittin, presidente di Google per l’area Emea, spiega che "l’innovazione è sempre stata uno sport di squadra e l'intelligenza artificiale non fa eccezione". Quindi prosegue: "Ci impegniamo a fare la nostra parte, lavorando con i governi dell'Ue, la società civile, il mondo accademico e le imprese mirando a individuare la strada giusta affinché questa tecnologia abbia un approdo sicuro e per tutti".

Percorsi di formazione gratuiti

Parliamo di una formula che l'azienda fondata da Larry Page e Sergey Brin ha già utilizzato con successo. Nel 2015, nell'ambito del programma 'Grow with Google', la società statunitense aveva infatti offerto una serie di percorsi di formazione gratuiti per contribuire a ridurre il divario di competenze digitali nell'Ue.

Negli anni a seguire, oltre 12 milioni di cittadini europei hanno ricevuto una formazione nell'ottica delle digital skills, ragione per cui adesso Google cerca di fare lo stesso con un'iniziativa analoga (ma che ha l'I.A. al centro).

Intelligenza artificiale in Italia

La trasformazione digitale come leva per promuovere e guidare un profondo cambiamento. Con questa premessa, lo scorso 6 luglio la multinazionale dell'hi-tech ha istituito il 'Google.org Social Innovation Fund' sull'I.A. in Italia (un mercato che nel 2023 a livello nazionale è cresciuto del 52%, toccando quota 760 milioni di euro).

Il fondo, pari a 3 milioni di euro, è a disposizione di non profit, istituzioni accademiche e di ricerca, enti civici e imprese sociali per lo sviluppo di soluzioni innovative che impattino positivamente sull’ecosistema. Oltre all’importo economico, il programma fornisce supporto tecnico, tutoraggio e formazione su come sviluppare nuove soluzioni in modo responsabile.