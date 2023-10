Addio alle password, Google punta tutto su impronte e riconoscimento facciale

Negli scorsi mesi, Google aveva annunciato il supporto per tutte le sue app alla tecnologia passkey. Si tratta della possibilità di usare uno sblocco biometrico dallo smartphone, con la scansione del volto o la lettura delle impronte, per accedere a un servizio. In questo modo viene eliminato, di fatto, l'utilizzo delle password.

Passkey predefinito per tutti gli account

Visti i feedback positivi ricevuti dagli utenti, il colosso di Mountain View ha deciso di rendere la nuova tecnologia sempre più accessibile, offrendola come opzione predefinita negli account Google personali. Per utilizzare le passkey basta utilizzare un'impronta digitale, la scansione del volto o un pin per sbloccare il dispositivo: "Sono il 40% più veloci delle password - spiegano da Google - e si affidano a un tipo di crittografia che le rende più sicure. Ma anche se rappresentano un grande passo avanti, sappiamo che le nuove tecnologie richiedono tempo per prendere piede, quindi le password potrebbero essere in circolazione per un po". Ecco perché alle persone verrà comunque data la possibilità di utilizzare una password per accedere e potranno disattivare le passkey.

Il vantaggio c'è: "Abbiamo scoperto che uno dei vantaggi più immediati delle passkey è che risparmiano alle persone il mal di testa di ricordare tutti quei numeri e caratteri speciali nelle password", si legge in un post del blog ufficiale di Big G. E in più sono anche resistenti ai tentativi di phishing.