Anche Google sbarca su Mastodon, il social alternativo a Twitter

A poco meno di un mese dall'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, continua il 'fuggi fuggi' su Mastodon, un'alternativa alla piattaforma di micro-blogging. Se nelle ultime settimane l'app, per iOS, Android e computer, ha visto la registrazione di 1 milione di nuovi account arrivando a poco più di 1,6 milioni, adesso sono i big del tech a interessarsi al progetto.

Anche Big G sbarca su Mastodon

L'ultimo ad aver apperto il proprio account ufficiale è Google, che conta già migliaia di follower. GoogleSearchLiaison è lo stesso nome utilizzato su Twitter dal profilo dedicato al funzionamento tecnico dello strumento di ricerca web, che semplicemente vedrà un'attività di post contemporaneo su più piattaforme, Mastodon inclusa.

Non è comunque una novità per l'azienda di Mountain View, che è solita diversificare la propria presenza sui social, soprattutto dopo la chiusura del progetto interno Google+, che ha chiuso i battenti il 2 aprile del 2019 senza essere riuscito a impensierire i concorrenti, tra cui Facebook. Big G è da tempo presente su Instagram, anche se con contenuti più diretti al consumatore.

La crescita di Mastodon

Come detto, continua la crescita di Mastodon, la piattaforma che sta raccogliendo gli utenti delusi dall'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Oltre 1 milione di persone si sono iscritte al social dal 27 ottobre, a poco dall'annuncio di Musk, raggiungendo nelle ultime ore quota 1,6 milioni di utenti attivi, un numero che in due settimane è triplicato. Lo ha confermato la stessa Mastodon, sul suo profilo Twitter. Di recente, i server di Mastodon hanno visto più di 640.000 nuovi iscritti, con oltre 130.000 in un solo giorno. Sebbene si tratti di una piccola frazione rispetto ai 450 milioni stimati da Twitter, la crescita è innegabile e non vi è indicazione che rallenterà presto.

Dell'exploit, ne aveva parlato su Wired Eugen Rochko, il 29enne programmatore tedesco fondatore di Mastodon. "La gente probabilmente penserà che quello che sta capitando è fantastico, in termini di crescita e successo. - ha detto - Ma per noi vuol dire più lavoro e più focolai da spegnere. È stressante. Sto facendo giornate lavorative di 14 ore, dormo e mangio molto poco. Mi piacerebbe rilassarmi e godermi il fatto che così tante nuove persone stiano usando Mastodon, ma non ho il tempo".

Come funziona Mastodon

Fondato nel 2016, Mastodon si caratterizza per l'assenza di pubblicità e profilazione degli utenti, ma soprattutto perché è interamente guidato dalla sua community, che controlla e segnala i post che violano le regole di utilizzo. L'aspetto è quello di un microblogging in stile Twitter, con un limite di 500 caratteri; si descrive come "la più grande rete di microblogging libera, open-source e decentralizzata del mondo". Questo perché non si appoggia a un server centrale, bensì su una rete di 'nodi' collegati, tanto da definirsi anche come "social network federato".

Mastodon è formato da circa 3mila canali, chiamati "istanze", ognuna con le proprie regole d'uso e argomenti vietati. Ad esempio su Mastodon.uno, che è la prima istanza generalista indirizzata ai soli utenti di lingua italiana, sono vietati l'apologia di fascismo, il razzismo, il sessismo, la transfobia, il proselitismo e l'intolleranza religiosa, la diffusione intenzionale di fake news.