Come inserire il Green pass nell'app Wallet di iPhone

La novità che molti utenti attendevano sarà introdotta con il nuovo aggiornamento di sistema. Su iOS 15.4, nuova versione del software mobile di Apple, sarà possibile salvare il proprio Green pass direttamente nell'app Wallet, che al momento permette di aggiungere carte d'imbarco, biglietti del cinema, buoni sconto e carte fedeltà, tra le varie opzioni.

Come inserire il Green pass su Wallet di iPhone

Grazie all'aggiornamento, attualmente disponibile solo per gli sviluppatori e i beta tester, sarà possibile inserire la propria certificazione verde all'interno dell'app 'portafoglio', evitando così di accedere alle applicazioni ministeriali (IO o Immuni) o cercare tra i documenti salvati, o nel rullino fotografico, il file contenente il Qr Code precedentemente scaricato. Come detto, si tratta di una novità, ma questo non significa che già da ora non sia possibile salvare il Green pass su Wallet di iPhone. Per farlo bisogna passare, giocoforza, attraverso app terze. Ecco come.

Il modo più immediato per salvare il Green pass su iPhone è quello di accedere al sito Covidpass, servizio open source che permette di inserire la certificazione verde direttamente sul Wallet del proprio dispositivo. Il procedimento è immediato, sarà sufficiente:

scannerizzare il Qr Code del vostro certificato

scegliere l'immagine di sfondo (se desiderate anche personalizzarlo)

accettare la policy sul trattamento dei dati

selezionare "Aggiungi al Wallet"

Oppure Stocard

In alternativa, è possibile utilizzare l'app Stocard, noto collettore di tessere. Anche in questo caso, il procedimento è semplicissimo. Basterà infatti: