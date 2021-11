Un guanto speciale permette di toccare e muovere gli oggetti nel Metaverso di Facebook

Un guanto permetterà di toccare gli oggetti nel Metaverso di Facebook. Svelato dai Meta Reality Labs, è attualmente in una fase di sperimentazione e sviluppo, e diventerà un accessorio fondamentale per avvicinare le esperienze digitali a quelle della vita reale. Comincia così a prendere forma il nuovo "universo parallelo" che secondo Mark Zuckerberg sarà protagonista della quotidianità di oltre 2 miliardi di persone da qui ai prossimi dieci anni.

Guanto con sensori "attuatori"

Progettato per essere abbinato ai visori VR, come gli Oculus Quest 2 e successivi, il guanto è dotato di decine di sensori, che i Labs definiscono "attuatori". Servono per sentire la presenza di oggetti negli ambienti 3D e distinguere tra pesi e consistenze differenti. Tutto attraverso un motorino interno al centro della mano che gonfia gli attuatori attraverso un semplice flusso d'aria. In questo modo, si creano dei dossi tra le dita che restituiscono la sensazione di presa di vari elementi.

Toccando una penna, ad esempio, si gonfieranno solo i sensori sulle estremità di pollice ed indice mentre, in caso di un pallone, saranno coinvolti entrambi i guanti e molti più attuatori. I ricercatori dei laboratori di Meta hanno inoltre aggiunto specifici suoni, che danno l'illusione del tocco fisico. Attualmente non c'è una data di uscita ufficiale sul mercato, e probabilmente ci vorranno anni prima che il dispositivo finale sia pronto e indossabile per un uso comune.