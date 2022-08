Grave falla di sicurezza, Apple: "Aggiornate subito iPhone e Mac"

"Aggiornate subito i vostri iPhone". Apple ha avvertito della presenza di una falla che consente agli hacker di prendere il controllo di iPhone, iPad e computer Mac e sta esortando gli utenti a installare aggiornamenti software di emergenza. Gli update, in gergo 'patch', sono stati rilasciati nelle ultime ore per correggere proprio le vulnerabilità di cui cybercriminali potevano già essere a conoscenza e approfittarne.

Gli hacker possono controllare iPhone e Mac

"Siamo a conoscenza di un report secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente utilizzato", ha spiegato la società di Cupertino. Apple non ha rivelato se ha informazioni sull'eventuale modo in cui il problema è stato sfruttato, la vulnerabilità sembra essere stata scoperta da un ricercatore anonimo. La descrizione tecnica indica che un hacker potrebbe utilizzare il bug per assumere il controllo dei dispositivi, accedendo a qualsiasi dato, per questo sono state rilasciate 'patch' per iPhone, iPad e computer Mac su sistemi operativi che hanno presentato questo problema.