Arriva in Italia Hauawei Sound X, speaker wireless

E’ stato finalmente confermato l’arrivo in Italia del nuovo smart speaker Huawei Sound, realizzato in collaborazione con gli specialisti francesi di Devialet

Questo prodotto rappresenta un ulteriore passo del grande gruppo cinese verso una realtà più ampia, che va oltre gli smartphone, i tablet e i computer, per aprire un vero e proprio ecosistema, in cui la divisione audio è fondamentale. Dopo gli auricolari e le cuffie , con cui Huawei ha già espresso una qualità elevata, arriva ora anche lo smart speaker, in realtà una seconda versione, che è stata messa a punto con Devialet, azienda che ha realizzato il soundbox di sky. Il nuovo smart speaker Hi-Fi wireless è ora disponibile in pre-ordine a un prezzo consigliato al pubblico di 199,90 € su Huawei Store. Il nuovo speaker è migliorato nel peso e nelle dimensioni rispetto al suo predecessore HUAWEI Sound X e offre una qualità audio ancora più performante e potente.

DESIGN COMPATTO E POTENZA SONORA

Il nuovo HUAWEI Sound ha un design acustico a quattro altoparlanti: ci sono un woofer da 40 W da 4 pollici e tre altoparlanti da 5 W full-range. HUAWEI Sound, nonostante abbia dimensioni ridotte, è estremamente potente, grazie alla configurazione Push-Push di Devialet, in cui due radiatori passivi si rafforzano a vicenda per contrastare le vibrazioni di backwave. Sono termini complicati per spiegare che anche alzando il volume non ci sono distorsioni e il suono è sempre definito e molto chiaro.

TECNOLOGIA DEVIALET SPACE, PER UN AUTENTICO SUONO IN STILE SURROUND A 360°

HUAWEI Sound racchiude tre tweeter che sono sfruttati dalla tecnologia Devialet SPACE, in grado di riprodurre fedelmente in una stanza l’acustica di teatri e sale da concerto con un suono in stile surround a 360°, pur avendo un’unico punto di emissione sonora. Grazie ad un algoritmo delicato, la soluzione space è in grado di generare la stessa percezione del suono che di solito si ha quando si utilizza un sistema surround con più diffusori. I tre altoparlanti che sono inseriti in questo dispositivo riescono a creare un effetto audio tipico dei sistemi con più altoparlanti. Inoltre, HUAWEI Sound offre quattro effetti sonori che arricchiscono l’esperienza d’ascolto: Devialet SPACE Soundstage, Vocals, Hi-Fi e Bass che modificano l’audio in modo veloce ed immediato.

LA RIVOLUZIONARIA FUNZIONE TAP-TO-TRANSFER E TANTE MODALITÀ DI CONNESSIONE

HUAWEI Sound incorpora la funzione tap-to-transfer, attraverso la quale l’utente può dirigere la riproduzione audio del telefono all’altoparlante, semplicemente toccando il telefono contro il corpo dell’altoparlante. Lo speaker supporta anche i codec LDAC Bluetooth con velocità di trasferimento 3 volte più veloce di altri altoparlanti Bluetooth sul mercato. Inoltre, è dotato di una vasta gamma di funzionalità di connettività, tra cui UPnP e connessioni AUX-in da 3,5 mm.

IL DESIGN CLASSICO E ICONICO DI DEVIALET

La parte inferiore del corpo è rivestita con un tessuto reticolare in fibra, per una semplice e immediata trasmissione del suono, oltre che per la protezione da infiltrazioni di polvere e schizzi d’acqua. La tecnologia di Huawei, la sua capacità costruttiva e l’esperienza di Devialet nella creazione di dispositivi audio si fondono in questo nuovo Huawei Sound.

PREZZO E DISPONIBILITÁ

HUAWEI Sound è disponibile in pre-ordine nella colorazione Black, su Huawei Store a un prezzo consigliato al pubblico di 199,90 €. In tutto onestà, non vediamo l’ora di provarlo.