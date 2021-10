Nuovo altoparlante per iPhone: HomePod è "mini"

Tre colori vivaci e un altezza di appena 8,43 centimetri: HomePod mini è l'altoparlante smart di Apple, in grado di integrarsi al meglio con i dispositivi dell'ecosistema di Cupertino, offrendo una qualità di ascolto di livello superiore e funzioni di domotica. Sarà disponibile a 99 euro a partire da novembre.

HomePod mini: audio potente e prestazioni

HomePod mini usa l’audio computazione per offrire un’esperienza di ascolto ricca e dettagliata, unita a prestazioni superiori. Per ottenere un suono potente da un design così compatto, il chip Apple S5 si avvale di un software evoluto che analizza le caratteristiche specifiche della musica, applicando modelli di sintonizzazione per ottimizzare la potenza sonora, regolare la gamma dinamica e controllare il movimento di driver e radiatori passivi.

Una guida d’onda acustica, progettata da Apple, indirizza il flusso del suono verso il basso e fuori dalla base dell’altoparlante, per una esperienza audio a 360°. Oltre a garantire un suono nitido e dettagliato, questo design rende anche semplice posizionare HomePod mini in qualunque stanza per ottenere una qualità audio di livello ovunque. Se posizionati in diverse stanze, gli altoparlanti HomePod mini permettono di ascoltare la stessa musica, sincronizzata, in qualunque punto della casa, oppure un brano diverso in ogni ambiente. Due HomePod mini in uno stesso ambiente creano un abbinamento stereo, che offre un’esperienza ancora più coinvolgente quando si ascolta la musica.

HomePod mini si adatta ancora meglio a ogni ambiente della casa e offre un audio di qualità, la praticità di Siri e funzioni di domotica intelligenti e sicure, proteggendo al contempo la privacy.

L'altoparlante per utenti iPhone

Durante l’ascolto di musica e podcast, o mentre si è al telefono, si può trasferire l’audio, senza perdere un beat, semplicemente avvicinando l’iPhone all’HomePod mini. Se l'altoparlante non riproduce contenuti, quando si avvicina l’iPhone appaiono in automatico alcuni suggerimenti personalizzati sul display e i controlli diventano disponibili, senza dover sbloccare il telefono.

Controllo per la domotica

HomePod mini gestisce con facilità gli accessori per la domotica utilizzando i comandi vocali di Siri per spegnere le luci, regolare la temperatura, chiudere a chiave la porta, impostare scene o controllare i dispositivi in orari specifici. L’utente può rivolgere i comandi direttamente agli accessori, se compatibili con Siri. Per impostazione predefinita, questi accessori inoltreranno le richieste attraverso l’HomePod mini sulla stessa rete, offrendo il livello di privacy che i clienti si aspettano da Apple.