HONOR MagicBook 16: un nuovo Pc portatile già in offerta

HONOR ha annunciato il lancio del MagicBook 16: un nuovo notebook che vanta un design elegante e premium ed un’elevata potenza.

Scendendo nel dettaglio, HONOR MagicBook 16 è dotato di un display IPS antiriflesso da 16,1 pollici con cornici sottili da 5,1mm (rapporto schermo-corpo dell’87,3%), ampio angolo di visione da 170 gradi e luminosità di 300nits. Schermo con un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Inoltre HONOR MagicBook 16 è dotato della certificazione TÜV Low Blue Light, che riduce al minimo le emissioni di luce blu per garantire una maggiore protezione degli occhi ed un'esperienza visiva confortevole.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con il processore AMD Ryzen 5 5600H, equipaggiato con l'architettura Zen 3 e con una frequenza che arriva fino a 4.2GHz.

Passiamo alla memoria: HONOR MagicBook 16 è dotato di 512GB di storage e 16GB di RAM a doppio canale.

Perfetto anche per i professionisti, HONOR MagicBook 16 integra il riconoscimento delle impronte digitali nel pulsante di accensione, permettendo agli utenti di sbloccare il loro dispositivo in soli 0,66 secondi con un semplice tocco. Laptop dotato di una tastiera full-size retroilluminata per offrire un'esperienza di digitazione confortevole.

HONOR MagicBook 16 presenta una batteria da 56Wh, che fornisce fino a 8 ore di potenza per il lavoro d'ufficio quotidiano e supporta fino a 8,8 ore di riproduzione video 1080P locale. Con il nuovo super caricatore da 65W, questo portatile può essere caricato fino al 50% in 30 minuti e al 100% in circa 1,5 ore. Non dimentichiamo il WiFi 6 ed il Bluetooth 5.1 .

Realizzato con un resistente corpo in alluminio, HONOR MagicBook 16 ha un peso di soli 1,84 kg ed è disponibile nella variante di colore Space Gray.

Infine il prezzo, HONOR MagicBook 16 è disponibile su Amazon fino al 27 marzo al prezzo speciale di €899,90 anziché €999,90.

Scopri di più su Amazon.it