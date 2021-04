Huawei lancia i suoi nuovi laptop: MateBook D 15 e MateBook X Pro

Huawei ha annunciato i due nuovi laptop MateBook D 15 e MateBook X Pro. Il primo è l’ultimo arrivato nella famiglia MateBook D, è alimentato dal nuovo processore Intel Core di undicesima generazione e offre una velocità notevolmente superiore al suo predecessore; il secondo, invece, eredita l’esteticae l'innovazione dei suoi predecessori, con una gamma completa di aggiornamenti che offrono prestazioni efficienti e un'esperienza utente superiore.

Huawei MateBook D 15

Oltre al processore Intel Core di undicesima generazione, Huawei MateBook D 15 può essere configurato con la nuova grafica Intel Iris Xe per fornire prestazioni di elaborazione grafica più potenti. Il laptop è dotato di un display antiriflesso IPS Full HD da 15 pollici che mantiene il design FullView tipico della serie e un aspect ratio 16:9. Il livello di luce blu basso aiuta a ridurre l'affaticamento oculare dovuto all'uso prolungato del display, caratteristica che, insieme al peso ridotto, di soli 1,56 chili e allo spessore di soli 16,9 millimetri nel punto più spesso, rendono MateBook D 15 l’alleato per chi lavora per molte ore al computer.

Il nuovo notebook può essere configurato con una memoria a doppio canale DDR4 fino a 16 GB per una lettura e una scrittura più veloci e dispone di un SSD ad alta velocità per migliorare ulteriormente le prestazioni complessive del sistema. Un sistema di raffreddamento avanzato con ventola garantisce che MateBook D 15 funzioni stabilmente anche quando si svolgono diverse operazioni contemporaneamente, sovraccaricando il computer. Inoltre, il laptop del colosso cinese ha una nuova scheda di interfaccia di rete Wi-Fi 6 con un design a doppia antenna per fornire una connettività internet più veloce e più stabile.

HUAWEI MateBook X Pro 2021

Con il suo display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%, MateBook X Pro 2021 di Huawei offre una visualizzazione ad alta definizione e fornisce un’esperienza visiva coinvolgente. Il display con aspect ratio 3:2 crea un effetto panoramico ed è progettato per una migliore produttività e una navigazione più efficiente.

MateBook X Pro introduce il nuovo Free Touch, un touch-screen a schermo intero ad altissima precisione che consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare gli screenshot semplicemente scorrendo le dita. Una soluzione pratica, che offre una maggiore libertà sia nel gioco che nel lavoro e rende l’esperienza utente più fluida e più simile a quella mobile.

Sul nuovo laptop di Huawei sono presenti anche altre tecnologie innovative, come il pulsante di accensione gestito con impronta digitale e la fotocamera nascosta: la privacy degli utenti è al sicuro e l’accensione a impronta digitale permette l’accesso al proprio notebook in un semplice passaggio, rendendo l'avvio veloce e sicuro. La videocamera a incasso, oltre che garantire una maggiore privacy, permette di massimizzare la visione dello schermo.

Quanto costano i nuovi laptop Huawei