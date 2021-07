MatePad 11, disponibile da oggi il tablet di Huawei con super display

Frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto della gamma di colori DCI-P3 garantiscono immagini vivaci e grande fluidità. Acquistandolo in pre-order, è possibile accedere a particolari offerte e scontistiche

Da oggi è possibile acquistare, ma solo sul canale e-commerce ufficiale, MatePad 11, il primo tablet di Huawei che monta di fabbrica il sistema operativo HarmonyOS 2.0. Un dispositivo evoluto che dispone di ampio display con frequenza di aggiornamento a 120Hz e la capacità di comunicare al meglio con tutti i dispositivi dell'ecosistema del colosso cinese. Nello specifico, pre-ordinandolo sui canali ufficiali, sarà disponibile nelle seguenti configurazioni:

MatePad 11 WiFi 6+128 GB , che include in dotazione Mpencil, a 499,90 euro

, che include in dotazione Mpencil, a MatePad 11WiFi 6+64 GB, con Mpencil in dotazione, a 399,90 euro

MatePad 11 di Huawei, le caratteristiche

La potenza del nuovo MatePad di Huawei sta nel display, che permette una migliore fluidità di gioco e nella visualizzazione dei contenuti video; inoltre grazie alla gamma di colori DCI-P3, le immagini appaiono a schermo vivaci e luminose. La tecnologia di adattamento del frame rate aiuta inoltre a fornire agli utenti una durata della batteria maggiore.

Sul fronte del design, Huawei MatePad 11 offre un nuovo design desktop che presenta un'interfaccia utente pulita e organizzata, con il nuovo "Bottom Dock" che visualizza non solo le app utilizzate di frequente, ma anche quelle aperte di recente. I nuovi widget di servizio possono inoltre visualizzare informazioni in tempo reale e consentire agli utenti di accedere a determinate funzionalità dell'app senza doverla per forza avviare.

Collaborazione multischermo

Sfruttando le funzionalità di HarmonyOS, MatePad 11 supporta la nuova collaborazione multi-screen tra tablet e pc, offrendo tre differenti modalità di lavoro: