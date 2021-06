Finalmente disponibile in Italia Watch 3 Pro di Huawei, orologio smart che misura la temperatura

Huawei Watch 3 Series, la nuova serie di smartwatch con del colosso cinese che monta HarmonyOS, fiore all'occhiello tra i nuovi prodotti dell’ecosistema, è acquistabile a partire a 369 euro per la versione base e 499 euro per quella Pro. Chi acquisterà il nuovo orologio intelligente riceverà in omaggio anche le nuove cuffie Freebuds 4i.

In Italia il nuovo smarwatch di Huawei

Watch 3 e Watch 3 Pro di Huawei sono i primi due smartwatch che eseguono HarmonyOS 2 e offrono agli utenti un’esperienza di utilizzo comoda e smart. La serie dispone di funzioni professionali di monitoraggio della salute e del fitness e una batteria ultra performante; permette anche una migliore interazione, connettività indipendente e interconnettività per tutti gli scenari.

Oltre a tutto ciò i nuovi smartwatch montano per la prima volta un sensore di misurazione della temperatura ad alta precisione che supporta il rilevamento direttamente dalla pelle. Con nuove funzionalità come il rilevamento del lavaggio delle mani e il rilevamento delle cadute, i nuovi smartwatch aiuteranno gli utenti a tenere sotto controllo i loro progressi negli allenamenti e le loro condizioni di salute con soluzioni basate sulla scienza, indipendentemente dallo stile di vita che conducono.