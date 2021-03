Ecco WatchFit Elegant, la versione più trendy dello smartwatch Huawei

Si arricchisce l’ecosistema Huawei con il nuovo WatchFit, il WatchFit Elegant, versione con quadrante in acciaio dell’amatissimo dello smartwatch del colosso cinese, il primo pensato per gli amanti del fitness con quadrante rettangolare e bordi arrotondati, lanciato lo scorso settembre.

Disponibile per l’acquisto su Huawei Store e prossimamente anche su Amazon, Huawei WatchFit Elegant spinge gli utenti a esplorare nuove forme di esercizio fisico, grazie a una ricca suite di feature intelligenti, tra cui:

corsi di fitness animati

nuove modalità di allenamento

funzioni di monitoraggio dei parametri e del proprio benessere

Huawei WatchFit Elegant, oltre ad essere un accessorio pensato per lo sport, è uno smartwatch che promette un look di tendenza, in particolar modo nella nuova versione elegante, per tradurne lo stesso nome. Sarà disponibile nei colori bianco (Frosty white) e nero (Midnight black), al prezzo di 129 euro.

Offerta lancio del nuovo smartwatch Huawei

Da segnalare anche l'offerta lancio: chiunque acquisterà il nuovo Huawei WatchFit in versione Elegant sullo store ufficiale dell'azienda, infatti, riceverà in omaggio fino al 31 marzo la bilancia Smart Scale dal valore commerciale di 49,90 euro.