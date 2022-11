Come difendersi dagli attacchi informatici

Ecco come riconoscere i più diffusi attacchi informatici e come imparare a difendersi da queste minacce sempre più diffuse; il numero degli attacchi è, infatti, cresciuto del 59% rispetto allo scorso anno.

Da Check Point Software, ecco, quindi, alcune utili informazioni per aiutare le persone a identificare gli attacchi informatici.

Phishing

Questa tecnica finisce spesso con l’avere successo proprio a causa della mancanza di formazione di utenti e dipendenti. Spesso veicolato attraverso e-mail, si parla di phishing quando un cyber-criminale finge di essere un collega, un’azienda o un’istituzione per ottenere dati personali e poi venderli, utilizzarli per il furto di identità o per sferrare altri attacchi. È quindi importante stare attenti quando si ricevono e-mail, soprattutto quando contengono richieste inusuali. Dovremmo controllare che l’indirizzo del mittente sia legittimo, controllare eventuali errori grammaticali e ortografici e non cliccare su link o aprire allegati.

Malware

Si tratta di un software malevolo progettato per danneggiare un dispositivo o una rete. Affinché possa avere successo, la vittima deve installare questo software sul suo computer/smartphone e ciò normalmente avviene cliccando su un link che lo installa automaticamente; l’installazione può avvenire anche aprendo un file allegato come un documento, un’immagine o un video. È importante, quindi, stare attenti quando si ricevono e-mail che contengono link o file e assicurarsi di scaricare software soltanto dagli store ufficiali.

Ransomware

E’ un tipo di malware che blocca l’accesso ai Pc a meno che non si accetti di

pagare un riscatto. Da qualche tempo, ormai, esistono ransomware a doppia o addirittura tripla estorsione, capaci di ricattare anche i clienti della vittima. Come il malware, di solito riesce a penetrare un dispositivo attraverso un link proveniente da un’azienda fidata o attraverso un file scaricato. È fondamentale non scaricare nulla proveniente da utenti sconosciuti e utilizzare l’autentificazione multifattore.

Come difendersi dagli attacchi informatici

Per evitare di finire vittima di phishing, malware e ransomware, Check Point Software consiglia di:

? Abilitare l’autenticazione a due fattori: accedete ai vostri account sia con una password che con un altro metodo. Può essere una domanda, un dato biometrico o un codice inviato sullo smartphone. Questo crea un livello ulteriore di sicurezza che impedisce a chi attacca di accedere ad un account semplicemente con una password.

? Utilizzare password sicure: usare le stesse keyword per tutti gli account o semplicemente

combinazioni come “123456, la data di nascita, oppure la classica parola “password”, rendono la vita troppo facile per i cyber-criminali. Oggi esistono moltissime piattaforme capaci di generare password sicure e difficili da indovinare, che alternano maiuscole e minuscole, numeri e simboli. E’ importante ricordare di utilizzare diverse combinazioni per ogni servizio.

? Come riconoscere il phishing: quando un aggressore invia un’e-mail di phishing, si possono distinguere alcuni elementi comuni e facilmente identificabili, come errori di ortografia o il fatto che chieda di scrivere le credenziali di accesso. Nessuna azienda chiederà mai le credenziali di un cliente per e-mail. Nel dubbio, accedete sempre dalla pagina ufficiale o sulla piattaforma dell’azienda.

? Aggiornate sempre il vostro software: è sempre consigliabile aggiornare il sistema operativo e i vari software utilizzati con l’ultima versione disponibile, perché questo è il modo in cui le aziende correggono eventuali errori di sicurezza. Inoltre è, ovviamente, fondamentale installare e aggiornare software antimalware/antivirus.