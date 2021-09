Il 5 ottobre arriva Microsoft Office 2021

Abbiamo già più volte affrontato il tema dell’aggiornamento di Windows, che rivoluzionerà il software più usato al mondo, oggi affrontiamo invece quello della suite di programma destinata a chi lavora.

Microsoft, anche quest’anno, riserva agli utenti che non vogliono sottoscrivere un abbonamento la possibilità di acquistare definitivamente gli applicativi per PC e MAC per scrivere, comunicare e per mantenere organizzate le proprie attività.

L’acquisto di Office 2021 è un’alternativa alla sottoscrizione di un’offerta di Office 365, oggi disponibile per singoli individui, famiglie e per organizzazioni aziendali.

Office 2021 è una versione pensata per chi non può o non vuole aggiornare costantemente il software, e per la quale Microsoft garantisce un supporto fino ad ottobre del 2026, dunque appena un anno dopo la fine del supporto per le versioni Windows di Office 2016 e Office 2019.

Le novità di Microsoft Office 2021

Il podcast di Mister Gadget oggi anticipa i miglioramenti previsti: difficile riuscire ad elencarli tutti, ma proviamo a riassumere i principali, tra cui l’aggiunta le funzionalità per una maggior accessibilità, uno dei temi più cari a Microsoft negli ultimi anni.

Per migliorare la fruibilità del software a tutti, anche per persone con disabilità è stato fatto un grandissimo sforzo negli ultimi anni.

Tra le novità di Office 2021 ci sarà il supporto della modalità scura per ogni singola applicazione della suite.

Sappiamo che ci saranno matrici dinamiche e la funzione XLOOKUP per la ricerca di elementi in Excel; saranno poi introdotti miglioramenti alla funzione di registrazione in PowerPoint.

E’ prevista infine una rivisitazione grafica del design delle app e delle schermate di avvio, per coordinare il look and feel della nuova suite di Office 2021 a quelli di Windows 11.

Disponibilità e prezzi

Microsoft Office 2021 sarà disponibile sia per Windows che per macOS a partire dal 5 ottobre per tutti gli utenti privati, mentre le aziende e gli enti governativi potranno accedere al nuovo pacchetto di software fin da subito.

L’azienda americana ha dichiarato a febbraio che i prezzi rimarranno gli stessi di quelli adottati per la versione precedente, anche se si attende ancora un listino ufficiale, che dovrebbe essere comunicato a breve.