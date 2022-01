Iliad down in tutta Italia: impossibile chiamare i numeri fissi

Da questa mattina le segnalazioni sono state a migliaia: Iliad è in down e i disservizi interessano diverse parti d'Italia. Il principale problema riguarda l'impossibilità di effettuare telefonate verso i numeri fissi, ma ci sono anche utenti impossibilitati a telefonare a numeri mobili o navigare normalmente in internet.

Iliad down, migliaia di segnalazioni

Ad alcuni cade la linea subito dopo aver composto il numero o averlo selezionato dalla rubrica, ad altri la voce registrata dell'operatore comunica che il numero chiamato non è corretto. Non è ancora chiaro quale sia la ragione del disservizio, sta di fatto che per ora la società di telecomunicazioni francese non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Secondo i dati raccolti da Downdetector, il picco di disagi all'utenza è stato registrato poco prima di mezzogiorno.