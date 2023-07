Innocn 40C1R: un completo monitor gaming da 40 pollici

Oggetto oggi della nostra prova è il monitor 40C1R realizzato da Innocn; azienda cinese specializzata in display portatili e in modelli destinati agli appassionati di videogiochi. Il 40C1R è un monitor da ben 40 pollici ultra wide; formato 21:9 dall’elevata larghezza, paragonabile a due display affiancati. Monitor dalle complete caratteristiche e delle elevate prestazioni, ottimo per videogiochi, film e produttività.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio design, specifiche tecniche e prestazioni del monitor Innocn 40C1R.

Design, connessioni e confezione

L’Innocn 40C1R si presenta con un design sobrio e curato a partire dalle sottili cornici che circondano lo schermo ad eccezione del profilo in basso più spesso.

Cornice inferiore che ospita sul lato destro i pulsanti dedicati ad alimentazione, navigazione menù e gestione rapida di volume e luminosità. Monitor con scocca in plastica nera opaca, con due sottili profili lucidi ai lati.

Proseguiamo con il supporto del monitor (con foro passacavi), che consente di regolare l’angolazione (+/- 30 gradi) e l’inclinazione (-5/15 gradi). Inoltre il supporto permette anche di modificare l'altezza del display con un range di 12 cm. Non dimentichiamo l’ampia e stabile base in metallo, dotata di piedini in gomma, ed il supporto VESA.

Analizziamo ora le connessioni un po' scomode da raggiungere sul lato inferiore destro. Qui troviamo un’uscita audio con jack da 3,5 mm, due porte HDMI 2.0 (fino a 100 Hz), una DisplayPort 1.4 (fino a 144 Hz) ed una porta USB-C (60 Hz) con funzione power delivery a 90W. Porta, quindi, in grado di ricaricare ed alimentare senza difficoltà notebook, smartphone e tablet.

Proseguiamo con le elevate dimensioni pari a‎ 25,4 x 94,4 x 57,2 cm ed il peso di 12 Kg. Infine la robusta confezione che include un cavo HDMI, un cavo USB-C ed il manuale utente privo della lingua italiana.

Caratteristiche tecniche ed impostazioni

Innocn 40C1R utilizza un pannello LCD IPS-ADS piatto, da 40 pollici, con risoluzione UWQHD (3440 x 1440 pixel), retroilluminazione Led local dimming, luminosità massima di 570 nits e frequenza fino a 144Hz. Schermo 21:9, con densità di 92,3 ppi, angolo visivo di 178 gradi e tempo di risposta di 2 millisecondi. Pannello dotato di un valido trattamento antiriflesso. Proseguiamo con la copertura colore sRGB al 100% e al 94% DCI P3 e con il rapporto di contrasto pari a 1200:1. Monitor compatibile con HDR400, Adaptive Sync e AMD Freesync Premium Pro.

Non manca l’audio integrato con due altoparlanti stereo dalla potenza non dichiarata.

Passiamo all’ampio menù, in italiano, dedicato alle impostazioni. Qui troviamo 4 profili colore: standard, sRGB, Adobe e Uniformity. Non mancano, ovviamente, i tradizionali parametri come luminosità e contrasto e varie modalità predefinite per film, lettura, notte e filtro luce blu per la protezione degli occhi.

Proseguiamo con il menù dedicato alle impostazioni di gioco dove sono disponibili 4 preset cromatici ottimizzati per giochi FPS, RPG e Arena Moba. Ricordiamo anche la possibilità di abilitare un mirino al centro dello schermo, disponibile in diverse varianti.

Innocn 40C1R vanta anche una completa sezione dedicata al Picture in Picture; funzione che consente di visualizzare contemporaneamente sullo schermo due diverse sorgenti, ad esempio il Pc desktop ed il notebook. Varie le opzioni disponibili: è possibile dividere a metà lo schermo, oppure visualizzare la seconda sorgente in finestra con dimensioni e posizione scelte dall’utente. Infine, collegando uno smartphone al 40C1R, sarà possibile visualizzare il suo schermo in una finestra laterale disposta verticalmente.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale la nostra valutazione sull’Innocn 40C1R è positiva: un monitor dalle elevate prestazioni e dalle complete caratteristiche, ideale per produttività, film e videogiochi di ogni genere.

Monitor dall’elevata immersività che consente un’ampia visione panoramica nei videogiochi e ottimo anche per la produttività grazie alla possibilità di visualizzare due (o più) ampie finestre affiancate, utilizzandole come se fossero due monitor. Schermo ideale anche per l’editing audio e video, con la possibilità di visualizzare una lunga porzione della timeline. Positiva anche la visione della maggior parte dei film, visibili senza le bande nere sopra e sotto l’immagine. Formato, ovviamente, non particolarmente adatto alla visione di serie TV e altri contenuti nel classico formato 16:9, non in grado di sfruttare l’ampia larghezza dello schermo. Monitor, purtroppo, non adatto ai contenuti in HDR a causa della luminosità di soli 570 nits. Utile e completo il Picture in Picture.

Display veloce, dai colori naturali, con un buon livello del nero, ma dalla risoluzione un po’ bassa considerando le sue elevate dimensioni. Buona la luminosità, con discreti angoli di visione; giudizio positivo su uniformità, contrasto e calibrazione di fabbrica, con un report cartaceo presente nella confezione.

Solo sufficienti gli speaker integrati, dalla discreta potenza, ma privi di bassi. Buona la qualità costruttiva; segnaliamo però che sulla nostra unità in prova erano presenti 6 pixel guasti-spenti. Semplici le operazioni di montaggio, eseguibili anche da una sola persona. Giudizio positivo sulle complete connessioni e sul supporto del monitor.

Concludiamo con il prezzo del monitor Innocn 40C1R, acquistabile su Amazon a 639 euro.

