Insta360 Ace e Ace Pro: due complete ed avanzate action cam

Insta360 ha annunciato l'uscita di Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro, due nuove videocamere grandangolari, innovative e dalle complete funzionalità.

La versione premium è la Insta360 Ace Pro, progettata in collaborazione con Leica. Questo nuovo prodotto vanta un sensore da 1/1,3", video in 4K a 120fps, foto da 48MP ed integra la modalità PureVideo, per riprese di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Insta360 Ace è, invece, l'opzione più accessibile, con un sensore più piccolo da 1/2" (48MP) che offre riprese video in 6K.

Proseguiamo con il robusto touchscreen orientabile da 2,4" di Ace Pro. Lo schermo orientabile rende la videocamera utile per il vlogging, i selfie o le angolazioni difficili da catturare. Inoltre, un sistema di montaggio magnetico permette di montare rapidamente la videocamera e di passare da un accessorio all'altro in un attimo e in tutta semplicità.

Sono disponibili poi funzioni innovative come il controllo vocale e dei gesti, oltre al nuovo Assistente IA, che migliorano ulteriormente l'esperienza di ripresa e di editing.

Le action cam funzionano senza problemi a temperature fino a -20°C e, grazie al corpo impermeabile, possono riprendere fino a 10 metri di profondità. Inoltre, il Case subacqueo permette di portare la videocamera fino ad una profondità di 60 metri.

Non dimentichiamo l’autonomia fino a 100 minuti e la ricarica rapida all'80% in soli 22 minuti (la ricarica completa in 46 minuti).

Infine i prezzi:

Insta360 Ace è proposta a 409,99€.

Insta360 Ace Pro è acquistabile a 479,99€

