Insta360 Link: super webcam 4K con intelligenza artificiale

Insta360 presenta Link, una webcam 4K potenziata dall’intelligenza artificiale. Prodotto dalle innovative caratteristiche, dotato di sensore da 1/2", Ultra HD, a 30fps, con HDR e Auto Focus.

Insta360 Link si distingue, inoltre, per il gimbal integrato a 3 assi, affiancato da avanzati algoritmi di intelligenza artificiale. Questo particolare supporto motorizzato della webcam e le funzioni di tracciamento intelligenti permettono di seguire il movimento dell’utente, mantenendolo sempre perfettamente inquadrato. Infatti, grazie al sistema di inquadratura automatica e allo zoom, non c’è bisogno di regolare manualmente la webcam durante una video chiamata. Inoltre, per le regolazioni a distanza, Link risponde istantaneamente ai tuoi gesti: con semplici movimenti della mano, gli utenti possono attivare il tracciamento intelligente, lo zoom e altre modalità della webcam. Non è necessario toccare nessun tasto.

Non dimentichiamo il software Link Controller che offre diverse risoluzioni e frequenze di fotogrammi, oltre ad una completa personalizzazione delle impostazioni per la luminosità, l’esposizione, il bilanciamento del bianco e altro ancora. Il software di Link supporta anche la modalità DeskView, che permette agli utenti di passare rapidamente dalla visualizzazione del viso a quella del piano di lavoro; gli algoritmi software modulano la prospettiva per facilitare la visualizzazione dei documenti da presentare durante una video conferenza.

Link dispone anche di una serie di modalità speciali:

- Modalità Whiteboard: migliora la visualizzazione della lavagna per offrire agli studenti o ai partecipanti alle riunioni una visione più chiara.

- Modalità Ritratto

- Modalità Overhead: visuale dall’alto verso il basso, con Link montata su un

supporto da tavolo; modalità perfetta per l’unboxing di un prodotto o per disegnare un progetto.

Infine, terminata la chiamata, l’obiettivo di Link punterà automaticamente verso il basso entro 10 secondi di inattività per rispetto della tua privacy.

Link è compatibile con Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet e diverse altre piattaforme sia su macOS che su Windows.

Disponibilità e prezzo

Insta360 Link sarà disponibile dalla seconda metà di agosto con un prezzo al pubblico di 369,99 €. La confezione comprende: webcam, 4 marker di riconoscimento della lavagna, cavo USB-C e adattatore da USB-C ad USB-A.