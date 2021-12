Instagram, un altro traguardo: ha raggiunto i 2 miliardi di utenti

Nessuna conferma o nota ufficiale da Meta, ma sembra che Instagram, il social per immagini controllato dalla società di Mark Zuckerberg, avrebbe raggiunto i 2 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo. L'indiscrezione, in via ufficiosa, sarebbe stata comunicata da un gruppo di dipendenti che conoscono le chiavi metriche della piattaforma alla Cnbc.

Instagram raggiunge i 2 miliardi di utenti attivi

L'importante traguardo sarebbe stato raggiunto una settimana prima che Facebook cambiasse il proprio nome in Meta, lo scorso ottobre. Il sospetto è che Instagram non abbia comunicato i dati per mantenere un profilo basso, a seguito delle polemiche generate della 'talpa' Frances Haugen sugli effetti dell'app sull'utenza adolescente.

Come riportato nel sito The Verge, l'ultimo dato ufficiale riguardo il proprio bacino di utenza era stato rivelato nel 2018, quando Instagram aveva rotto il muro del miliardo di persone attive. Questo significa che nel giro di tre anni il social ha incrementato del 100% i propri utenti.