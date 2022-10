Instagram non va: raffica di account sospesi

Instagram sta riscontrando problemi, con diversi utenti che hanno segnalato la sospensione dei propri account e la perdita dei follower. Secondo il sito DownDetector, che tiene traccia dei disservizi online, i problemi sono iniziati intorno alle 14 circa ora italiana e stanno interessando la piattaforma a livello globale. Il motivo dell'interruzione non è chiaro.

"Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell'accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l'inconveniente", è la posizione ufficiale della società attraverso un suo portavoce.

Sono giorni difficili per le app di Meta, l'azienda di cui Mark Zuckerberg. Nella mattinata del 25 ottobre gli utenti avevano segnalato grandissimi problemi nell'utilizzo di WhatsApp. Per almeno tre ore l'applicazione di messaggistica più utilizzata in Italia è andata fuori uso, non permettendo di inviare o ricevere messaggi dai propri amici, parenti o colleghi di lavoro. Anche in quel caso su Twitter era spopolato l'hashtag "whatsappdown", così come ora è in tendenza "instagramdown".