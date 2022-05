Instagram 'copia' ancora TikTok: foto e video saranno a schermo intero

Continua la rivoluzione in Instagram, e continuano le novità per contrastare il successo sempre maggiore di TikTok. Come confermato da Adam Mosseri, alla guida del social della galassia di Mark Zuckerberg, è in arrivo un nuovo design per l'app, che metterà ancor di più al centro i contenuti e i video degli utenti. Proprio come avviene su TikTok, quando si aprirà l'app su smartphone, i post sulla bacheca compariranno in modalità verticale, a tutto schermo.

La novità nei post di Instagram

La differenza, rispetto all'attuale versione, è evidente, perché Instagram mostra una netta separazione tra contenuti, reazioni, commenti e descrizione. Con la nuova app, testi e icone saranno inclusi al fondo di immagini e clip, con lo scopo di creare una fluidità maggiore nello scorrimento. Per il momento la rivoluzione è in fase di test, e nei prossimi giorni raggiungerà un numero maggiore di utenti.

Non cambierà, invece, la disposizione dei menù: le storie saranno ancora accessibili nella parte superiore del display, mentre opzione di ricerca, Reels, acquisti e profilo utente continueranno a comparire in basso. Prosegue quindi la 'tiktoktizzazione' di Instagram, a maggior ragione visto il successo dei Reel, di fatto un ulteriore clone di TikTok: secondo l'ultima comunicazione sugli utili della scorsa settimana, Meta ha notato che il formato video rappresenta più del 20% del tempo che le persone spendono sul social.