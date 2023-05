Instagram down in tutta Italia, non funziona l'app

L'app di Instagram non funziona. Il problema è stato riscontrato oggi, venerdì 19 maggio 2023, da molti utenti in tutta Italia (ma anche all'estero). La versione web del social di Meta non sembra dare problemi, ma l'applicazione 'crasha', si chiude pochi secondi dopo la sua apertura.

Le segnalazioni su DownDetector.it sono centinaia, e su Twitter è diventato virale l'hashtag #instagramdown. Il picco di malfunzionamenti è stato registrato attorno alle 8.30. Per il momento l'azienda non ha lasciato dichiarazioni in merito al malfunzionamento.