Come l’intelligenza artificiale porterà benefici ai lavoratori dipendenti

Il 72% dei leader aziendali in Italia afferma che l’intelligenza artificiale sarà vantaggiosa per i dipendenti: è quanto emerge dalla nuova indagine di LinkedIn, la rete professionale più grande al mondo che ha recentemente raggiunto 1 miliardo di utenti.

Lo studio, condotto su oltre 1.000 leader d’azienda presenti su LinkedIn in sei paesi europei, rivela che gli executive italiani ritengono che l’eliminazione di attività noiose e ripetitive (49%), l’aumento della produttività (45%) e la maggiore disponibilità di tempo da dedicare al pensiero creativo (40%) rappresentino i maggiori benefici che l’AI generativa porterà ai dipendenti; oltre un terzo (34%) ritiene, inoltre, che l’ascesa dell’intelligenza artificiale creerà nuovi ruoli all’interno della propria organizzazione. Ma sono gli executive in Germania i più ottimisti (93%), seguiti da Regno Unito (81%) e Francia (80%).

L’AI sta ridisegnando il mondo del lavoro

I dati dell’ultimo report “Future of Work: AI at Work" di LinkedIn mostrano che l’intelligenza artificiale sta già ridisegnando il mondo del lavoro. Le posizioni di “Head of AI” sono triplicate a livello globale negli ultimi cinque anni e, in Italia, gli annunci di lavoro che menzionano l’AI sono quasi quintuplicati (4,7 volte) negli ultimi due anni.

I professionisti appaiono desiderosi di migliorare le proprie competenze in materia di AI. Negli ultimi tre mesi, LinkedIn ha registrato un aumento dell’80% dei propri utenti che hanno seguito corsi di apprendimento relativi all’intelligenza artificiale.

Nonostante la crescita e la diffusione dell’intelligenza artificiale, leader aziendali e professionisti concordano sul fatto che le competenze umane diventeranno ancora più preziose e fondamentali per il successo futuro. In Italia, 9 executive su 10 (93%) sostengono che le soft skills sono più importanti che mai e i dipendenti ritengono che competenze come la comunicazione (45%), la flessibilità (53%) e il problem-solving (58%) diventeranno ancora più importanti con l’evoluzione del mercato del lavoro.

Le aziende possono preparare la propria forza lavoro ai cambiamenti futuri attraverso:

- La mobilitazione dei dipendenti sull’AI. Si prevede che le competenze richieste ai lavoratori cambieranno almeno del 65% entro il 2030, accelerate dai rapidi sviluppi dell’intelligenza artificiale. L’AI avrà un impatto su quasi tutti i lavori, quindi è il momento di formare i dipendenti con le competenze necessarie per il futuro.

- L’investimento nelle soft skills. Man mano che i dipendenti inizieranno a sviluppare skills in materia di AI e ad utilizzare la tecnologia nel loro lavoro quotidiano, potranno dedicarsi agli aspetti più umani del loro lavoro, come la risoluzione dei problemi e il pensiero strategico.