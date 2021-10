Internet non va: nuovi problemi per Ovh, offline migliaia di siti

"504 Gateway Timeout.": ecco il messaggio che i clienti OVH stanno leggendo questa mattina dalle 9:17. L'azienda di hosting aveva in programma un intervento di manutenzione sui router che non avrebbe dovuto avere impatti sulla Rete invece migliaia di siti internet sono offline avrebbe segnalano una chiusura totale dei servizi: database, server dedicati, siti web.

Secondo quanto si apprende da siti specializzati tutto sarebbe iniziato da un errore umano durante la riconfigurazione della rete che ha poi portato a un problema a cascata su tutta la dorsale. "Isoleremo il DC VH e poi ripareremo la configurazione" spiega la società.

A marzo scorso un grande incendio aveva colpito un edificio che a Strasburgo ospitava il datacenter della società francese specializzata in server informatici. Se l'indagini sull'origine del rogo sono ancora in corso, OVHcloud ha concesso 28 milioni di euro (in voucher) ai suoi clienti a fronte di 58 milioni di euro di risarcimento dai suoi assicuratori.