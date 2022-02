Internet non va: cosa sappiamo fino ad ora

"Internet non funziona", "i siti non si aprono": in molti stanno sperimentando problemi di connessione oggi, alcuni già dalle prime ore della mattinata. Sono in particolare i clienti Vodafone a dover far fronte a un malfunzionamento che ha messo ko la rete fissa della compagnia telefonica, e ha creato diversi problemi anche agli utenti mobile.

Vodafone non funziona

Secondo il sito DownDetector, che offre informazioni istantanee anche sulle interruzioni dei servizi di telefonia, le prime segnalazioni sono pervenute attorno alle 6, e si sono moltiplicate nel corso della giornata, arrivando al picco massimo attorno alle 12.30. Le zone più colpite sono le grandi città: Roma, Milano, Torino, Bologna. Disservizi sono stati registrati anche nella terraferma veneziana, a Perugia e Bari. Per il momento l'operatore telefonico non ha rilasciato alcun feedback sulla natura del problema tecnico.

Da qualche giorno, ormai, nella zona della Capitale, ma anche dell'hinterland milanese, alcuni utenti stanno segnalando problemi di varia natura con la connessione, in particolare sul fronte della fibra. Le principali lamentale riguardano connessioni poco performanti e deboli, linea che salta nel corso della giornata, internet intermittente e velocità in upload molto rallentata.

La 'heat map' dei disservizi di mercoledì