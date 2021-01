L'internet del futuro sarà quantistica e a prova di hacker: primi esperimenti di successo

Ha avuto successo l'esperimento per l'internet del futuro: come riporta l'Ansa, infatti, pacchetti di informazione immagazzinati in particelle di luce sono stati trasferiti con un'efficienza del 90% lungo una fibra ottica di 44 chilometri. Il risultato avvicina l'internet quantistica, basata sulle bizzarre regole che governano il mondo di atomi e particelle e che promette di essere ultrasicura in quanto praticamente inviolabile.

Internet del futuro è quantistica

L'esperimento è stato pubblicato sulla rivista PRX Quantum, coordinato dal Fermilab con il gruppo di Panagiotis Spentzouris, e condotto in collaborazione con l'Università di Chicago. «Si tratta di un buon risultato, a livello tecnico è un passo importante sulla via della realizzazione dell'internet quantistica all'interno dei progressi tecnologici mondiali in qeusto ambito di ricerca», ha detto all'Ansa il fisico Tommaso Calarco, che dirige l'Istituto tedesco per il controllo quantistico di Ju'lich.

L'internet del futuro permetterà di inviare e ricevere comunicazioni in maniera ultrasicura perché, se si prova a violarla, lo stato degli atomi su cui viaggiano le informazioni cambia rivelando il tentativo di intrusione. I primi esperimenti, ricapitolando, hanno visto: