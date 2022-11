iotty Plus: nuovi interruttori e prese intelligenti per la tua casa in super offerta

Dopo la recensione dell?interruttore intelligente, torniamo oggi ad occuparci di iotty. L?azienda italiana ha annunciato il lancio della sua nuova gamma di prodotti denominata iotty plus e formata dall?Interruttore intelligente per luci e cancelli, da quello dedicato a tende e tapparelle e dalla Presa intelligente.

Prodotti da installare nella scatola a muro, dotati di WiFi, controllabili anche da smartphone e con placca in vetro disponibile in cinque diverse colorazioni (bianco, nero, grigio, azzurro e sabbia).

Moltissime le novità sia hardware che software. I tre dispositivi puntano a rendere evoluta, automatizzata e smart la gestione della casa grazie alla connettività Wi-Fi, alla sensoristica integrata e ad un?applicazione aggiornata con nuove routine e funzionalità di automazione.

I prodotti iotty Plus si contraddistinguono per caratteristiche inedite quali i sensori di luminosità, temperatura e prossimità, il riavvio semplificato tramite tocco prolungato della placca, i morsetti più spaziosi, un migliore aggancio della placca in vetro e una retroilluminazione ottimizzata con tutti i Led bianchi. Pur mantenendo la stessa ampia compatibilità con le piattaforme per la casa smart (Alexa, Google Home, Siri Shortcuts e IFTTT), iotty Plus aggiunge anche la predisposizione per HomeKit di Apple e Matter.

Un?app più intuitiva

L?app iotty è stata completamente rinnovata per migliorare la semplicità d?uso e per far spazio a molte funzionalità inedite. Il software permette la gestione Multi Casa, consente il controllo della qualità dell?aria esterna e offre statistiche di consumo energetico.

Inoltre, grazie ai nuovi sensori integrati, è ora possibile impostare avanzate automazioni basate su luminosità e temperatura della stanza, ed in grado di controllare anche più dispositivi; ad esempio, è possibile spegnere automaticamente le luci quando la stanza è ben illuminata.

Arriva anche il comando ?Dammi il cinque? che può essere considerato come una sorta di tasto aggiuntivo sulla placca. Infatti, abbinando il tocco della mano aperta sul dispositivo a un comando, si può stabilire l?attivazione di un altro iotty presente in casa, oppure l?esecuzione di uno scenario (ad esempio lo spegnimento di tutte le luci) e tanto altro.

Prezzi e disponibilità

I prodotti della gamma iotty Plus sono già disponibili sul sito ufficiale dell?azienda e su Amazon in offerta a 69 euro, con uno sconto del 30%.

Scopri di più su Amazon