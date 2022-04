Iotty: l'alleato smart contro lo spreco energetico

La primavera è finalmente entrata nel vivo, ma quest’anno l’arrivo della bella stagione è dolce-amaro per moltissimi italiani. Il caro bollette colpisce nuovamente e i costi di luce e gas pesano ancora di più su imprese e famiglie. Per far fronte ai rincari e limitare i consumi energetici è fondamentale trovare delle valide soluzioni alternative.

Nel mondo della tecnologia, per esempio, i dispositivi per la smart home permettono non solo di semplificare la vita quotidiana, ma anche di fare un uso più consapevole delle risorse energetiche. Tra questi c’è anche l’ecosistema di iotty che, grazie ai suoi interruttori smart per luci, tende tapparelle e alla presa intelligente, coniuga design, qualità tecnica e praticità, ottimizzando i consumi energetici e migliorando il comfort abitativo.

Gestisci tutto dallo smartphone in qualunque momento

Quanto volte capita di uscire di casa ed essere poi attanagliati dal dubbio di aver dimenticato le luci accese? In un momento in cui la bolletta non perdona, non è sicuramente una bella sensazione. Con gli Interruttori Intelligenti iotty ci si può godere una serata con gli amici senza preoccuparsi del problema. Infatti, grazie al Wi-Fi integrato è possibile controllare e programmare l’illuminazione domestica direttamente dallo smartphone, in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Un dispositivo dalle mille funzionalità Le funzioni smart dei prodotti iotty si adattano perfettamente allo stile di vita dell’utente, permettendo quindi una gestione ad hoc di luci ed elettrodomestici. L'interruttore intelligente iotty è, ad esempio, dotato di utili automazioni. Tra queste ricordiamo:

- Posizione: comanda iotty quando entri in una specifica area geografica. Ad esempio puoi accendere automaticamente le luci quando arrivi a casa.

- Modalità vacanza: attiva il tuo iotty in modo casuale. Grazie a questa funzione, potenziali ladri penseranno che sei in casa.

- Orario: comanda iotty ad un orario specifico.

Ricordiamo, infine, gli Scenari, funzione dell’app che consente di inviare contemporaneamente più comandi a piu? dispositivi con un solo tocco. Ad esempio è possibile spegnere tutte le luci di casa collegate ad iotty con un solo pulsante.

Tieni sotto controllo i consumi

L’intero ecosistema iotty si comanda attraverso una singola applicazione per iOS e Android, che permette non solo di rendere l’esperienza di utilizzo ancora più personalizzata, impostando alcuni parametri per creare routine predefinite, ma anche di monitorare i consumi energetici dei tuoi dispositivi smart. Infatti, nella sezione “Statistiche”, potrai avere accesso immediato a numerosi dati relativi alle risorse energetiche utilizzate, evitando così brutte sorprese in bolletta.

Diminuire i consumi senza dimenticarsi dell’estetica

Strizzando l’occhio al design – tutto italiano - e adattandosi a qualsiasi stile e arredamento, le placche degli Interruttori Intelligenti e della Presa Intelligente sono realizzate in vetro temperato e sono anche retroilluminate. La retroilluminazione consuma pochissimo e può essere anche programmata dall'utente.

Scopri di più su Amazon (vari colori disponibili):

Iotty I3 Interruttore Intelligente a 79 euro

Iotty I3S Interruttore Intelligente per tende e tapparelle a 79 euro

Iotty OSWIT Presa Intelligente a 79 euro