Nuovo iPad: completamente riprogettato e ancora più potente

Apple rinnova la sua gamma di tablet con l'arrivo dei nuovi iPad Pro e iPad di decima generazione.

Il nuovo iPad è stato completamente riprogettato e ora vanta una scocca dai bordi sottili, ripresa dall?iPad Air, con nuove e sgargianti colorazioni. Novità anche dall?hardware: il nuovo iPad è dotato del processore A14 Bionic, già presente su iPhone 12; troviamo, inoltre, un comparto fotografico aggiornato e la porta USB-C, in sostituzione della Lightning.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo iPad 2022 di decima generazione

Nuovo design all-screen in quattro vivaci finiture

Il nuovo iPad ha un design all-screen ed è disponibile in quattro colori: blu, rosa, giallo e argento. Il nuovo display Liquid Retina da 10,9" si estende quasi fino ai bordi del dispositivo: l?utente ha, quindi, a disposizione un?area dello schermo più grande per usare le app, giocare e divertirsi, il tutto mantenendo quasi le stesse dimensioni della generazione precedente. Il nuovo display Liquid Retina offre una risoluzione di 2360x1640 pixel (leggermente superiore rispetto al precedente modello), circa 4 milioni di pixel, con 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone. Rimane il Touch ID, ora spostato nel tasto superiore, così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Nuovo processore A14 Bionic

A bordo del nuovo iPad troviamo il chip A14 Bionic, già visto su iPhone 12. Questa CPU è più performante del 20% e con una grafica migliore del 10% rispetto alla generazione precedente

Fotocamere e audio

Proseguiamo con l?analisi del comparto fotografico. La fotocamera frontale ora si trova sul lato orizzontale, una novità assoluta per iPad. Sensore, sempre da 12MP, con ultra-grandangolo e funzione Inquadratura automatica, che segue automaticamente i movimenti del soggetto per mantenerlo al centro dell?inquadratura. La nuova fotocamera posteriore da 12MP (8 MP sul precedente modello), con grandangolo, supporta video 4K a 60 fps e filmati in slow-motion a 240 fps. Infine citiamo i nuovi altoparlanti stereo disposti in orizzontale.

Connettività

Grazie al Wi-Fi 6, le connessioni sul nuovo iPad sono il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente che supportava lo standard Wi-Fi 802.11ac. Nei modelli con connettività cellulare, il 5G permette di raggiungere velocità di picco fino a 3,5 Gbps in condizioni ottimali. Inoltre, grazie al supporto per Gigabit LTE, schede SIM fisiche ed eSIM con attivazione on-device, iPad offre un?elevata flessibilità quando si tratta di connessioni.

Infine la porta USB-C permette di collegare una vasta gamma di accessori e una ricarica più veloce se usata insieme ad alimentatori con una potenza maggiore.

Nuova Magic Keyboard Folio

Progettata appositamente per l?ultimo iPad, la nuova Magic Keyboard Folio vanta tasti di dimensioni regolari, con una corsa di 1 mm. Per la prima volta, iPad avrà una tastiera dotata di un ampio trackpad con una superficie interamente cliccabile e compatibile con i gesti Multi-Touch, così sarà possibile scorrere, pizzicare e spostare il cursore in modo ancora più fluido. La nuova fila di tasti funzione, ben 14, permette di accedere facilmente a scorciatoie e alle azioni utilizzate quotidianamente, come regolare il volume o la luminosità del display. Il design versatile e altamente configurabile è composto da due parti: una tastiera rimovibile e una cover protettiva che si aggancia tramite magneti all?iPad. La tastiera si aggancia magneticamente allo Smart Connector sul lato dell?iPad, ricevendo alimentazione e dati. Questo significa che non dovrà essere caricata o abbinata: si può ripiegare dietro l?iPad o rimuovere completamente. La cover posteriore è dotata di un supporto regolabile che la rende ancora più versatile per giocare, guardare video e altro.

Apple Pencil

Il nuovo iPad conserva la compatibilità solo con Apple Pencil di prima generazione. Penna ricaricabile tramite Lightning. Nella nuova confezione della penna sarà, quindi, aggiunto un adattatore per la sua ricarica. I possessori di Apple Pencil di prima generazione potranno acquistare l?adattatore al prezzo di 10 euro.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad può essere già ordinato nei tagli di memoria da 64 e 256 GB e sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre. I modelli Wi-Fi hanno un prezzo a partire da 589 euro, mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da 789 euro.

Apple Pencil (prima generazione) è disponibile al nuovo prezzo di 119 euro, incrementato di 20 euro.

La nuova Magic Keyboard Folio è disponibile al prezzo di 299 euro in bianco. La nuova cover Smart Folio è disponibile al prezzo di 99 euro nei colori bianco, blu cielo, anguria e giallo limone.

Infine l?iPad di nona generazione continuerà a far parte della gamma di Apple ed è ora disponibile a partire da 439 euro (prezzo incrementato di 50 euro).

