Nuovo iPad Air: un tablet estremamente versatile e dalle eccezionali prestazioni

Arriva la quinta generazione di iPad Air: un tablet dall’elevatissima potenza grazie al chip Apple M1 che permette un incredibile salto prestazionale rispetto alla precedente generazione.

iPad Air è dotato anche della nuova fotocamera frontale con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica per un'esperienza di videoconferenza più naturale, una porta USB-C 2 volte più veloce e 5G sui modelli Cellular.

Il nuovo iPad Air conserva il sottile design del modello precedente, disponibile ora in una nuova colorazione blu.

Un enorme balzo in avanti per le prestazioni di iPad Air grazie al chip M1

Il chip M1 su iPad Air mette il turbo ai videogiochi, alle app e ai flussi di lavoro più impegnativi. La CPU a 8 core garantisce prestazioni fino al 60% più scattanti, mentre la GPU a 8 core offre prestazioni grafiche fino a due volte più veloci rispetto al precedente iPad Air. Un tablet estremamente versatile adatto ad ogni utilizzo: dall’editing di molteplici stream video in 4K, ai videogiochi con grafica complessa, fino alla progettazione in 3D o alla realtà aumentata.

Fotocamera frontale da 12MP con Inquadratura automatica

La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo integra la funzione Inquadratura automatica, che sposta automaticamente la fotocamera per tenere sempre inquadrato il soggetto anche quando si muove. Quando altre persone partecipano alla chiamata, la fotocamera le rileva e diminuisce gradualmente lo zoom per includerle nella conversazione.

Inoltre la fotocamera da 12MP, con grandangolo, sul retro di iPad permette di scattare foto nitide, girare video in 4K, scansionare documenti e godersi appieno esperienze in realtà aumentata. Con tutto quel che serve per l’acquisizione, l’editing e la condivisione di foto e video, iPad Air è uno studio cinematografico versatile e ultraportatile.

5G e connessioni avanzate

Gli utenti possono fare ancora di più su iPad Air grazie alla connettività wireless di ultima generazione. Con il 5G, iPad Air raggiunge velocità di picco fino a 3,5 Gbps. E con la eSIM e la compatibilità con il protocollo Wi-Fi 6, iPad Air offre una maggiore versatilità quando l’utente ha bisogno di connettersi, che sia per accedere a file, eseguire il backup dei dati, comunicare con i colleghi o per guardare un film.

Importare foto e video di grandi dimensioni ora è ancora più veloce: la porta USB-C è fino a 2 volte più veloce rispetto alla generazione precedente e permette di trasferire dati fino a 10 Gbps. Consente anche di collegare iPad Air a un vasto ecosistema di accessori USB-C, come fotocamere, dispositivi di archiviazione esterni e monitor con risoluzione fino a 6K.

Schermo e Touch ID

Amato per il suo design sottile e leggero, il nuovo iPad Air è disponibile nei colori grigio siderale, galassia, rosa, viola e nella nuova finitura blu. iPad Air ha un display Liquid Retina da 10,9", con 3,8 milioni di pixel e tecnologie avanzate, fra cui 500 nit di luminosità, laminazione completa, ampia gamma cromatica P3, True Tone e rivestimento antiriflesso. Non dimentichiamo gli altoparlanti con ampio suono stereo ed il sensore Touch ID integrato nel tasto superiore.

Accessori

Apple Pencil (seconda generazione) trasforma iPad Air in un block notes o in un album da disegno digitale. Grazie alla ricarica e all’abbinamento wireless, Apple Pencil assicura una precisione assoluta ed una latenza impercettibile. Il nuovo iPad Air è compatibile con Magic Keyboard, comodissima per scrivere grazie al trackpad integrato e al design a inclinazione libera, con Smart Keyboard Folio e con le custodie Smart Folio.

iPad Air e l’ambiente

Il guscio di iPad Air è in alluminio riciclato al 100% e le saldature della scheda logica sono fatte solo con stagno riciclato. Tutti i modelli di iPad hanno un imballaggio realizzato con fibre di legno riciclate o provenienti da foreste a gestione sostenibile.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Air sarà ordinabile a partire da venerdì 11 marzo e sarà disponibile a partire da venerdì 18 marzo.

I modelli Wi-Fi di iPad Air hanno un prezzo a partire da €699, mentre quelli Wi-Fi + Cellular partono da €869.