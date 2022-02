iPad: 10 consigli per migliorare la produttività

Gli iPad di Apple sono ottimi tablet, ideali non solo per giochi, navigazione web, social e visione di contenuti in streaming; sono, infatti, anche un valido strumento per lo studio e il lavoro. Questi dispositivi possono essere facilmente utilizzati per creare ed elaborare contenuti di ogni genere come testi, foto e video. Inoltre grazie ad Apple Pencil sono ottimi per disegnare e prendere appunti e grazie ad una tastiera esterna possono essere trasformati in veri notebook.

Ecco, quindi, 10 utili consigli di Apple per migliorare la produttività su iPad.

1) Schermata Home e Widget

- I widget ti mostrano le informazioni attuali dalle tue app preferite a colpo d'occhio, come titoli delle notizie, informazioni meteo, eventi del calendario, livelli delle batterie e altro ancora.

- Puoi anche aggiungere i widget alla schermata Home per avere queste informazioni sempre a portata di mano. Tieni premuto lo sfondo della schermata Home finché le app non iniziano a muoversi, poi tocca il simbolo + nella parte superiore dello schermo, nell'angolo in alto a sinistra.

- Puoi provare anche ad utilizzare ?Raccolta Smart?, che ospita un insieme di vari widget

2) Dock e Libreria App

- Su iPad puoi sfruttare Dock, che racchiude le app usate più di recente. Per visualizzare il Dock da qualsiasi applicazione, scorri verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo finché non compare il Dock, quindi tocca l'app che desideri utilizzare.

- Libreria App organizza automaticamente le tue app in categorie utili, come Produttività e Giochi.

- Per un accesso rapido, apri Libreria App toccando la parte più a destra del Dock, nella parte inferiore dello schermo. Tocca il campo di ricerca nella parte superiore dello schermo; quindi, inserisci il nome dell'app che stai cercando o scorri l'elenco alfabetico.

- Per spostare una app da Libreria App alla schermata Home, tocca e tieni premuta l?icona dell?app e poi tocca Aggiungi a Home.

3) Multitasking e Spostare & Copiare

- Lo schermo di iPad è perfetto per lavorare con più app, in modo da portare la tua produttività a un livello completamente nuovo. Con iPadOS 15, il multitasking è più semplice da scoprire, più facile da usare e ancora più potente. Potrai creare contenuti di testo mentre navighi sui Internet; consultare il calendario mentre scrivi una email e molto altro ancora.

- Su iPad puoi lavorare con più app contemporaneamente con Split View. Apri due app diverse o due finestre della stessa app, dividendo lo schermo in spazi ridimensionabili.

- Mentre stai utilizzando un'app, puoi trasformarla in una finestra Slide Over (una finestra più piccola che si sovrappone a un'altra app o a un'altra finestra) e aprire un'altra app dietro di essa. Ad esempio, mentre stai utilizzando l'app Foto, puoi aprire Messaggi in una finestra Slide Over per continuare una conversazione mentre visualizzi una mappa. Per attivare Split View e Slide Over clicca sui tre puntini nella parte superiore delle app compatibili.

- Sposta e copia elementi, testi e immagini da un'app all'altra mentre sei in Split View. Seleziona prima il contenuto o l?elemento, poi tieni premuto il dito sulla selezione fino a quando non compare un contorno intorno. Trascinalo semplicemente sull?altra app che hai aperto.

4) Catturare ciò che appare sullo schermo di iPad

- Puoi fare uno screenshot o una registrazione dello schermo su iPad. Puoi scattare una foto dello schermo esattamente come appare per poi condividerlo o utilizzarlo all?interno di vari documenti.

- Puoi anche salvare lo screenshot di pagina intera come PDF. Puoi scattare uno screenshot di una pagina intera con possibilità di farlo scorrere, di una pagina web, di un documento o di un'e-mail che supera la lunghezza dello schermo di iPad, quindi salvarlo come PDF.

5) Lavorare con File

- L?app File è il luogo che raccoglie tutti i tuoi file salvati su iPad, su iCloud Drive e su tutti gli altri servizi cloud che possono essere in uso, come Google Drive, Dropbox, ecc.

6) Apple Pencil e Note

- Apple Pencil è progettata per prendere appunti in modo intuitivo e preciso, per disegnare e modificare documenti; può rispondere sia alla pressione che all'inclinazione e ha un lag impercettibile, il che significa che nell?utilizzo risulta incredibilmente naturale.

- Il riconoscimento delle forme permette di disegnare linee, archi e forme geometricamente perfette. Basta iniziare a disegnare una forma a mano, ad esempio un quadrato, e fare una piccola pausa alla fine, tenendo la punta dell?Apple Pencil sullo schermo. La forma che hai disegnato si trasformerà in una forma perfetta, seguendo angolazione e dimensione del disegno originale.

7) Note rapide

- Note rapide è un modo facile e veloce per prendere note e appunti anche al di fuori della app dedicata. Permette, inoltre, di aggiungere link dalle app e dai siti web per fornire un contesto.

- Per creare una Nota rapida basta scorrere verso l?alto partendo dall?angolo in basso a destra dello schermo con un dito o con Apple Pencil.

- Quando crei una Nota rapida su iPad, puoi visualizzarla anche su iPhone e su Mac.

- Puoi usare i tag sulle Note, uno strumento rapido e flessibile per categorizzarle e organizzarle. Puoi aggiungere uno o più tag, per cercare e filtrare facilmente le note in tutte le cartelle.

8) Scrittura a mano

- Con Scrittura a mano puoi scrivere a mano in qualunque campo di testo: ciò che scrivi a mano verrà automaticamente convertito in testo digitato.

- Sfruttando il machine learning sul dispositivo, la tua scrittura sarà convertita in testo digitale proprio davanti ai tuoi occhi. La trascrizione avviene solo sul dispositivo in modo che tutto ciò che scrivi resti privato.

9) Tastiere e trackpad

- Con iPadOS 15, iPad supporta le comuni abbreviazioni da tastiera che permettono di eseguire rapidamente molte azioni comuni.

- Collega una tastiera al tuo iPad e visualizza un elenco di tutte le abbreviazioni. Tieni premuto il tasto Comando per visualizzare le abbreviazioni per una app, per il multitasking e altro. La barra delle abbreviazioni, nella parte inferiore dello schermo, e combinazioni di tasti, permettono di eseguire rapidamente molte azioni comuni. Con le abbreviazioni da tastiera, puoi passare velocemente da una app all?altra, aprire la funzione di ricerca, navigare tra gli elenchi, i campi di testo e molto altro ancora.

10) Testo attivo

- Testo attivo (Live Text) permette di sbloccare in modo intelligente informazioni utili all?interno delle immagini, in modo da poter effettuare una chiamata, inviare un'e-mail o cercare indicazioni con un semplice tocco sul testo evidenziato in una foto.

- Testo attivo è in grado di comprendere sette lingue diverse: inglese, cinese, francese, italiano, tedesco, portoghese e spagnolo. E con la possibilità di traduzione a livello di sistema, basta semplicemente selezionare il testo e toccare Traduci.

E anche?

Nuovi modi di comunicare con Traduci

- L'app Traduci è disponibile su iPadOS. La traduzione a livello di sistema permette di tradurre il testo che selezioni, anche in molte app di terze parti.

- Utilizza la traduzione a livello di sistema in Messaggi o Mail per comunicare con gli altri in diverse lingue, o per tradurre facilmente il testo che hai digitato. Seleziona il testo, tocca Traduci e poi selezione Sostituisci con la traduzione.

- Apri Traduci in Split View su iPad, proprio accanto a ciò su cui stai lavorando, così puoi muoverti facilmente in base alle tue esigenze di traduzione.