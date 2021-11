iPad mini è introvabile: ecco perché

iPad mini è introvabile, così come gran parte del nuovo ecosistema di tablet di Apple. Se ne sono resi conto gli "aficionados" che a lungo lo hanno atteso dopo l'annuncio ufficiale di Cupertino e un lungo preordine, allo stesso modo se ne sono accorti i molti che in questi giorni di Black Friday e Cyber Monday hanno cercato, invano, di trovarne uno nei negozi della grande distribuzione. E sul sito ufficiale del colosso, le cose non sono andate meglio: è rimasta intatta la promozione per l'acquisto - un buono del valore di 100 euro da spendere sullo store ufficiale - ma le consegne per chi ha deciso di attendere (a lungo) non sono previste prima dell'inizio del prossimo anno.

iPad mini esaurito

Ma perché è impossibile trovare iPad mini? Da due mesi a questa parte Apple ha letteralmente tagliato del 50% la produzione di iPad, per destinare i semiconduttori alla filiera dei nuovi iPhone 13, che rendono guadagni cinque volte superiori a quelli dei tablet di Cupertino. Nonostante la crisi globale, Apple è riuscita a resistere meglio rispetto agli altri colossi della tecnologia, in virtù di accordi di fornitura stipulati a lungo termine con i fornitori di chip. Allo stesso tempo è riuscita a rosicchiare importanti quote di mercato ai propri rivali nelle vendite di smartphone e tablet nel terzo trimestre di quest'anno. Nonostante ciò, il Ceo Tim Cook sarebbe stato informato di un ulteriore calo delle consegne di chip negli ultimi tre mesi dell'anno, motivo per cui avrebbe deciso di destinare la maggior parte alla produzione di smartphone, che hanno una domanda molto più alta da parte dell'utenza.

Non è la prima volta che da Cupertino decidono di privilegiare il comparto smartphone rispetto a quello dei tablet. Anche lo scorso anno infatti, per calmierare gli effetti della pandemia sulle infrastrutture produttive, Apple aveva dirottato una buona quota dei chip destinati agli iPad alla produzione della famiglia degli iPhone 12.