iPad sempre più simile ad un Mac con il nuovo sistema operativo OS 16

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle principali novità presentate all’Apple Worldwide Developers Conference; dopo iOS16 e watchOS 9, analizziamo oggi nel dettaglio tutte le funzioni introdotte su iPadOS 16, l’ultima versione del sistema operativo dedicato ai tablet dell’azienda di Cupertino.

La potenza del multitasking con Stage Manager e il supporto completo ai monitor esterni

Stage Manager offre un’esperienza di multitasking completamente nuova che avvicina l’iPad al mondo dei Mac. Questa nuova funzione organizza in automatico app e finestre, semplificando il passaggio da un’attività all’altra. Per la prima volta su iPad, l’utente può creare un’unica schermata con più finestre di dimensioni diverse sovrapposte, trascinarle dal lato, o aprire le app dal Dock per raggrupparle, rendendo il multitasking più veloce e flessibile. La finestra dell’app in uso appare in primo piano al centro, mentre le altre app e finestre aperte rimangono nella parte sinistra dello schermo, disposte per ordine di apertura.

Disponibile su iPad Pro e iPad Air con il chip M1, Stage Manager offre anche supporto completo per monitor esterni con risoluzione fino a 6K. Così l’utente potrà creare lo spazio di lavoro ideale, per esempio lavorando con quattro app aperte su iPad e altre quattro sul monitor esterno.

Freeform: uno spazio per collaborare in tempo reale

Freeform è una nuova e potente app di collaborazione che offre uno spazio flessibile in cui lavorare in team e condividere e visualizzare contenuti senza preoccuparsi del layout e delle dimensioni della pagina, e supporta anche Apple Pencil. Ogni membro del gruppo vedrà in tempo reale eventuali modifiche o contenuti aggiunti dagli altri, il tutto in uno spazio di collaborazione ottimale. In arrivo su iPadOS alla fine di quest’anno, Freeform permetterà anche di avviare una sessione da FaceTime e vedere tutti gli aggiornamenti direttamente nel thread di Messaggi.

Nuovi strumenti smart in Mail

Essere più produttivi non è mai stato così facile grazie ai nuovi strumenti disponibili in Mail. Con iPadOS 16, l’utente può annullare l’invio delle email prima che vengano consegnate alla casella di posta del destinatario, può programmarle e spedirle esattamente quando desidera. L’utente può anche far sì che un’email venga mostrata di nuovo in una data e a un’ora prestabilite con Remind Later, e ricevere una notifica se ha dimenticato di aggiungere qualcosa al messaggio, come un allegato o un destinatario. Inoltre, la funzione di ricerca completamente riprogettata offre risultati più completi e accurati correggendo gli errori ortografici e usando dei sinonimi per i termini di ricerca.

Rivivere i ricordi con la nuova Libreria foto condivisa di iCloud

Con la Libreria foto condivisa di iCloud, fino a sei persone della stessa famiglia possono condividere le proprie immagini con la massima semplicità, anche in automatico. Così tutti potranno collaborare e guardare la raccolta di scatti in Ricordi, Foto in primo piano e nel widget Foto. Si possono condividere tutte le vecchie foto o modificare le impostazioni in modo che vengano presi in considerazione solo gli scatti fatti a partire da una certa data o in cui appare una determinata persona. Inoltre, è possibile aggiungere foto manualmente o tramite Bluetooth oppure condividere suggerimenti su Per te. Ogni volta che una foto viene aggiunta, modificata o eliminata, la libreria condivisa si aggiorna in automatico per tutti.

Nuove funzioni di sicurezza in Safari

Grazie alle passkey, ora si è ancora più protetti quando si naviga in Safari. Le passkey sono un modo più semplice e sicuro di fare il login nei siti web e nelle app, e sono progettate per sostituire le password. Una volta create, vengono conservate su iPad e utilizzate esclusivamente per il sito web corrispondente. Le passkey sono delle chiavi digitali univoche che rimangono sul dispositivo e non vengono mai archiviate sui server web, così gli hacker non possono intercettarle o farsele inviare dall’utente con l’inganno. Le passkey salvate possono essere usate per fare il login sui siti e nelle app su dispositivi Apple e di altri produttori scansionando un codice QR con iPad e usando Face ID o Touch ID per autenticarsi.

Grandi aggiornamenti per le funzioni “Testo attivo” e “Ricerca visiva”

Sfruttando l’intelligenza on-device, Testo attivo riconosce le scritte nelle immagini presenti nell’intero sistema, e ora funziona anche con i video: basta metterli in pausa e il testo nel singolo fotogramma diventerà completamente interattivo, e con un semplice tap si potrà vedere la traduzione in un’altra lingua o convertire una valuta. E ora Ricerca visiva permette di isolare il soggetto di un’immagine separandolo o rimuovere lo sfondo con un tocco, e sa anche riconoscere più tipologie di uccelli, insetti, statue e molto altro.

Disponibilità

Per chi partecipa all’Apple Developer Program, l’anteprima di iPadOS 16 è già disponibile all’indirizzo developer.apple.com; la versione beta pubblica sarà disponibile dal mese prossimo su beta.apple.com. Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (quinta generazione e successive), iPad mini (quinta generazione e successive), iPad Air (terza generazione e successive), e tutti i modelli di iPad Pro.