Non solo iPhone 13: a settembre c'è spazio per Apple Watch serie 7 e nuovi AirPods

Sarà un autunno ricco per i più affezionati alla tecnologia Apple. Se saranno confermate le indiscrezioni riportate in questi giorni da Bloomberg, infatti, da Cupertino sono pronti a mettere molta legna sul fuoco per il prossimo grande evento che, stando sempre a fonti ben informate, potrebbe essere fissato per il prossimo 14 settembre. Secondo gli analisti, ci sarà spazio naturalmente per iPhone 13, ma dovrebbero essere ufficializzati anche il nuovo Apple Watch serie 7 e nuovi AirPods 3. Si sussurra che anche sul fronte iPad ci possano essere delle interessanti novità.

Nuovi iPhone 13 ma non solo

Di come dovrebbe essere la nuova famiglia di iPhone 13 abbiamo parlato in lungo e in largo nel corso degli ultimi mesi, vediamo di riepilogarlo brevemente. I nuovi smartphone di Cupertino:

saranno disponibili in 4 taglie

saranno abbastanza simili a iPhone 12, per questo si rumoreggia che potranno chiamarsi iPhone 12s e non 13

avranno il notch più piccolo

avranno frequenza di aggiornamento del display a 120Hz

monteranno il chip di ultima generazione A15

monteranno un sistema di fotocamere più avanzato rispetto al passato

Apple Watch serie 7 e nuovi auricolari

Grande attesa ci sarà per il nuovo Apple Watch serie 7, che rispetto al passato dovrebbe disporre di un display ancora più piatto e, si vocifera, nuove funzioni per l'attività fisica in abbonamento. Potrebbe, come detto, essere tempo anche dei nuovi AirPods 3, modello base che nella nuova versione dovrebbe ricalcare il design degli EarPods.