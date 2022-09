iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: novità, prezzo e disponibilità

Da Apple arrivano i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max; smartphone potentissimi e dalle innovative caratteristiche.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le novità dei nuovi cellulari di Cupertino.

Design e display

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max vantano un raffinato design in acciaio chirurgico inossidabile e vetro opaco, disponibile in quattro colori. Disponibili nei formati da 6,1" (iPhone 14 Pro) e da 6,7" (iPhone 14 Pro Max), integrano un display Super Retina XDR con ProMotion e display always-on per la prima volta su iPhone, reso possibile dal nuovo refresh rate a 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica. Ora la schermata di blocco mostra a colpo d’occhio l’ora, i widget e le attività, diventando ancora più utile. Il display offre anche la più alta luminosità di picco all'aperto in uno smartphone: fino a 2000 nits, il doppio della luminosità rispetto all'iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max continuano, inoltre, ad offrire caratteristiche di durabilità all'avanguardia nel mercato grazie alla parte anteriore in Ceramic Shield, più resistente di qualsiasi vetro per smartphone, e la resistenza all’acqua e alla polvere.

Dynamic Island

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max abbandonano il famoso notch sostituito dalla Dynamic Island: due fori nel display per fotocamera anteriore e Face ID circondati da una sezione del display nera, dalle innovative funzioni. Dynamic Island offre nuovi modi per interagire con iPhone, modificandosi in tempo reale per mostrare avvisi importanti, notifiche e attività. Dynamic Island rimane sempre attiva, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere ai vari comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo. Eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer resteranno visibili e sarà possibile interagirvi. E con iOS 16, potranno approfittare di questa funzione anche le app di terze parti che usano le attività in tempo reale per fornire aggiornamenti su risultati sportivi o servizi di car sharing.

Nuove fotocamere

Su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max debutta una sezione fotografica completamente rinnovata. Per la prima volta in assoluto, la linea Pro ha una nuova fotocamera principale da 48MP. Nella maggior parte delle foto, il sensore quad-pixel combina quattro pixel in un unico pixel più grande da 2,44µm, consentendo di scattare ottime foto anche con poca luce. Il sensore quad-pixel rende possibile anche l'opzione teleobiettivo 2x che usa i 12 megapixel centrali per scattare foto ad alta risoluzione e girare video in 4K, senza ricorrere allo zoom digitale.

Il sistema di fotocamere Pro include anche le seguenti novità e funzioni:

- Un nuovo ultra-grandangolo da 12MP con pixel da 1,4 µm, per foto ancora più nitide con maggiori dettagli, migliorando ulteriormente la già potente funzione di fotografia macro.

- Teleobiettivo migliorato con zoom ottico 3x.

- Nuova fotocamera frontale TrueDepth con apertura ƒ/1.9, per migliori prestazioni per foto e video in condizioni di scarsa luminosità. Camera con autofocus per una messa a fuoco ancora più veloce anche quando la luce è scarsa o negli scatti di gruppo da lontano.

- Nuovo flash True Tone adattivo, completamente riprogettato con un set di nove LED.

- Importanti benefici della fotografia computazionale, come modalità Notte, Smart HDR 4, modalità Ritratto con Illuminazione ritratto, modalità Notte per i ritratti, Stili fotografici per personalizzare lo stile di ogni foto, e Apple ProRAW.

- Nuova modalità Azione che consente di girare video ultrafluidi anche in movimento grazie alle funzioni che regolano forti tremolii, movimenti e vibrazioni.

- Modalità Cinema, ora disponibile in 4K a 30 fps e 4K a 24 fps.

- Workflow professionali per i video, inclusi i video ProRes e Dolby Vision HDR.

Su iPhone 14 Pro, la fotografia computazionale raggiunge livelli ancora più elevati grazie al Photonic Engine, che migliora sensibilmente le prestazioni di tutte le fotocamere anche in condizioni di luce media o scarsa: fino al doppio delle prestazioni per la fotocamera principale, fino al triplo per l’ultra-grandangolo, fino al doppio per il teleobiettivo e fino al doppio per la fotocamera TrueDepth. Il Photonic Engine rende possibile questo miglioramento applicando la tecnologia Deep Fusion all’inizio del processo di imaging per raggiungere un elevato livello di dettaglio, preservare le texture più fini, ottenere colori più fedeli e mantenere più informazioni in una foto.

Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite

Con la gamma di iPhone 14 sono in arrivo rivoluzionarie funzioni di sicurezza che consentono di accedere ai servizi di soccorso in caso di emergenza. Rilevamento incidenti su iPhone sfrutta il nuovo accelerometro dual-core in grado di rilevare fino a 256G e il nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica, per rilevare incidenti d’auto di grave entità e far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona è incosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone. Queste funzioni sfruttano anche componenti già esistenti, come il barometro, che ora può rilevare variazioni di pressione nell'abitacolo, il GPS, che fornisce informazioni aggiuntive a variare della velocità, e il microfono, che può riconoscere i forti rumori tipici degli incidenti d’auto gravi. Rilevamento incidenti opera in sinergia con Apple Watch e sfrutta la potenza di entrambi i dispositivi per assicurare all’utente una pronta assistenza. Quando viene rilevato un incidente d’auto di grave entità, l’interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch, dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all’utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile.

Con la gamma di iPhone 14 fa il suo debutto anche la funzione SOS emergenze via satellite. Quando non c’è copertura della rete cellulare o Wi-Fi, le antenne possono connettersi direttamente a un satellite e contattare i servizi di emergenza via messaggio. Poiché ogni secondo è importante, con SOS emergenze via satellite, iPhone pone subito una serie di domande vitali per valutare le condizioni dell’utente e mostra come posizionare il telefono per collegarlo al satellite. Il questionario iniziale e i messaggi vengono inoltrati a centri con personale specializzato formato da Apple che chiamerà i soccorsi per conto della persona coinvolta. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, è possibile condividere manualmente la propria posizione via satellite tramite Dov’è, e avere così una sicurezza in più quando ci si inoltra in aree prive di connessioni internet. A novembre, SOS emergenze via satellite sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada, e il servizio resterà gratuito per due anni.

Nuovo processore A16 Bionic

Il nuovo chip A16 Bionic di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max utilizza due high-performance core e quattro high-efficiency core; la nuova CPU 6?core è fino al 40% più veloce di qualsiasi altro chip della concorrenza e ha una GPU a 5 core potenziata con il 50% di banda di memoria in più, perfetta per giochi e app dalla grafica più complessa. Inoltre, il nuovo Neural Engine 16-core è in grado di eseguire 17.000 miliardi di operazioni al secondo.

Prezzi e disponibilità

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno disponibili nei colori viola scuro, argento, oro e nero siderale, e nei modelli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. Sarà possibile preordinare iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a partire da venerdì 9 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 16 settembre. È possibile acquistare iPhone 14 Pro a partire da 1.339 euro e iPhone 14 Pro Max a partire da 1.489 euro. iOS 16 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software a partire da lunedì 12 settembre.