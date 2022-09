iPhone 14 e iPhone 14 Plus: caratteristiche e prezzi

Dopo aver analizzato le caratteristiche dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, scopriamo ora tutte le novità presenti su iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Design e display

Apple abbandona l?iPhone mini, sostituito quest?anno dal modello Plus con schermo da 6,7 pollici. iPhone 14 e iPhone 14 Plus hanno un design in alluminio aerospaziale disponibile in cinque colori. Entrambi i modelli utilizzano avanzati display Super Retina XDR con tecnologia OLED che supporta 1200 nit di luminosità di picco HDR, contrasto di 2.000.000:1 e Dolby Vision.

Sia iPhone 14 che iPhone 14 Plus hanno la parte anteriore in Ceramic Shield, un materiale utilizzato esclusivamente su iPhone e più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre sono resistenti all'acqua e alla polvere.

Fotocamere ancora più potenti grazie al Photonic Engine

iPhone 14 e iPhone 14 Plus vantano una nuova fotocamera principale da 12MP con sensore e pixel più ampi, una nuova fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per inquadrature più larghe, e Photonic Engine, che garantisce un enorme salto prestazionale in condizioni di luce scarsa.

Grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software, il Photonic Engine migliora notevolmente le prestazioni di tutte le fotocamere in ambienti con luce media o scarsa: fino al doppio per l?ultra-grandangolo, il doppio per la fotocamera TrueDepth e due volte e mezzo per la nuova fotocamera principale. Il Photonic Engine rende possibile questo straordinario miglioramento della qualità sfruttando i vantaggi della tecnologia Deep Fusion dall?inizio del processo di imaging per raggiungere un elevato livello di dettaglio, preservare le texture più fini, garantire colori più fedeli e mantenere più informazioni in una foto.

Il sistema a doppia fotocamera include le seguenti novità e funzioni:

- Nuova fotocamera principale con un diaframma più ampio con apertura ?/1.5, pixel da 1,9 µm per foto e video migliori in qualsiasi condizione di luce, con un maggiore dettaglio e istantanee in movimento più nitide, riduzione del rumore, tempi di esposizione più rapidi e stabilizzazione ottica dell'immagine.

- Nuova fotocamera frontale TrueDepth con apertura ?/1.9 che garantisce migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità. Utilizzando l?autofocus per la prima volta, può mettere a fuoco più velocemente anche in condizioni di luce scarsa e fare scatti di gruppo da ancora più lontano.

- Nuova modalità Azione che consente di girare video ultrafluidi anche in movimento grazie alle funzioni che regolano forti tremolii, movimenti e vibrazioni.

- Ultra-grandangolo, che offre una prospettiva unica per inquadrature più ampie e migliora la qualità delle foto scattate con poca luce grazie al Photonic Engine.

- Flash True Tone migliorato, più luminoso del 10% e più uniforme.

- Modalità Cinema, ora disponibile in 4K a 30 fps e 4K a 24 fps.

- HDR con Dolby Vision, disponibile solo su iPhone.

Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite

Con la gamma di iPhone 14 sono in arrivo rivoluzionarie funzioni di sicurezza che consentono di accedere ai servizi di soccorso in caso di emergenza. Rilevamento incidenti su iPhone sfrutta il nuovo accelerometro dual-core in grado di rilevare fino a 256G e il nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica, per rilevare incidenti d?auto di grave entità e far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona è incosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone. Queste funzioni sfruttano anche componenti già esistenti, come il barometro, che ora può rilevare variazioni di pressione nell'abitacolo, il GPS, che fornisce informazioni aggiuntive a variare della velocità, e il microfono, che può riconoscere i forti rumori tipici degli incidenti d?auto gravi. Rilevamento incidenti opera in sinergia con Apple Watch e sfrutta la potenza di entrambi i dispositivi per assicurare all?utente una pronta assistenza. Quando viene rilevato un incidente d?auto di grave entità, l?interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch, dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all?utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile.

Con la gamma di iPhone 14 fa il suo debutto anche la funzione SOS emergenze via satellite. Quando non c?è copertura della rete cellulare o Wi-Fi, le antenne possono connettersi direttamente a un satellite e contattare i servizi di emergenza via messaggio. Poiché ogni secondo è importante, con SOS emergenze via satellite, iPhone pone subito una serie di domande vitali per valutare le condizioni dell?utente e mostra come posizionare il telefono per collegarlo al satellite. Il questionario iniziale e i messaggi vengono inoltrati a centri con personale specializzato formato da Apple che chiamerà i soccorsi per conto della persona coinvolta. Grazie a questa tecnologia all'avanguardia, in assenza di rete cellulare o Wi-Fi, è possibile condividere manualmente la propria posizione via satellite tramite Dov?è, e avere così una sicurezza in più quando ci si inoltra in aree prive di connessioni internet. A novembre, SOS emergenze via satellite sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada, e il servizio resterà gratuito per due anni.

A15 Bionic

A bordo di iPhone 14 e iPhone 14 Plus troviamo il processore A15 Bionic di iPhone 13 Pro. Il chip A15 Bionic ha una GPU a 5-core, più veloce di qualsiasi prodotto della concorrenza, in qualsiasi fascia di prezzo. La CPU a 6-core è in grado di svolgere operazioni complesse in modo fluido ed efficiente, e il Neural Engine a 16?core è in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, permettendo calcoli di machine learning ancora più veloci per le funzioni di iOS 16 e le esperienze in app di terze parti.

Prezzi e disponibilità

iPhone 14 e iPhone 14 Plus saranno disponibili nei colori mezzanotte, blu, galassia, viola e (PRODUCT)RED, e nelle capacità da 128GB, 256GB e 512GB.

Sarà possibile preordinare iPhone 14 e iPhone 14 Plus a partire da venerdì 9 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 16 settembre per iPhone 14 e da venerdì 7 ottobre per iPhone 14 Plus. I clienti possono acquistare iPhone 14 a partire da 1.029 euro e iPhone 14 Plus a partire 1.179 euro. iOS 16 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software a partire da lunedì 12 settembre.