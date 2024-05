iPhone e iPad si controlleranno con gli occhi grazie all’intelligenza artificiale

In occasione della Giornata Mondiale per l'Accessibilità (oggi 16 maggio), Apple ha annunciato nuove funzioni per i suoi dispositivi, in arrivo nel corso dell’anno. Analizziamo, quindi, nel dettaglio queste innovative funzionalità sviluppate per aiutare gli utenti con disabilità.

Eye Tracking su iPad e iPhone

Grazie all’intelligenza artificiale, la nuova funzione Eye Tracking (tracciamento del movimento degli occhi) offre alle persone un’opzione per controllare iPad e iPhone solo con gli occhi. Progettata per utenti con disabilità fisiche, la funzione Eye Tracking utilizza la fotocamera frontale. Grazie al machine learning on-device tutti i dati utilizzati per impostare e controllare questa funzione vengono conservati in modo sicuro sul dispositivo e non vengono condivisi con Apple.

Eye Tracking funziona con tutte le app per iPadOS e iOS e non richiede hardware o accessori aggiuntivi. Con Eye Tracking, le persone possono navigare tra gli elementi di un’app e controllare ogni elemento, accedendo anche a funzioni aggiuntive, come pulsanti, swipe o altre gesture con il solo movimento degli occhi.

Music Haptics rende la musica più accessibile

Music Haptics (feedback aptico per la musica) è una nuova modalità per “sentire” la musica su iPhone, a disposizione delle persone sorde o ipoudenti. Con questa funzione di accessibilità attivata, il Taptic Engine di iPhone crea impulsi e vibrazioni, generate basandosi sulla musica riprodotta. Music Haptics funziona su milioni di brani del catalogo Apple Music e sarà disponibile anche per gli altri servizi musicali interessati ad introdurre questa funzione nelle loro app.

Vocal Shortcuts e altre funzioni

Con Vocal Shortcuts (comandi rapidi vocali), gli utenti di iPhone e iPad possono assegnare modi di esprimersi specifici che Siri è in grado di comprendere, come completare operazioni complesse. Listen for Atypical Speech, un'altra nuova funzione, offre alle persone la possibilità di migliorare il riconoscimento vocale per includere una gamma più ampia di discorsi. Listen for Atypical Speech utilizza il machine learning on-device per riconoscere i modelli vocali dell'utente. Progettate per persone affette da patologie acquisite o progressive che influiscono sul linguaggio, come paralisi cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o ictus, queste funzioni offrono un nuovo livello di personalizzazione e di controllo, a partire dalle funzioni introdotte con iOS 17 per le persone che non riescono a parlare o che rischiano di perdere questa capacità.

Vehicle Motion Cues può aiutare a ridurre il mal d’auto

Vehicle Motion Cues è una nuova esperienza per iPhone e iPad che può aiutare a ridurre la cinetosi (comunemente chiamata mal d’auto) di chi è su veicoli in movimento. Le ricerche dimostrano che la cinetosi è causata da un conflitto sensoriale, il che può impedire ad alcuni utenti di utilizzare comodamente iPhone o iPad mentre si trovano a bordo di un veicolo in movimento. Con Vehicle Motion Cues, alcuni punti animati sui bordi dello schermo rappresentano i cambiamenti di movimento del veicolo e aiutano a ridurre il conflitto sensoriale senza interferire con il contenuto principale. Grazie ai sensori integrati su iPhone e iPad, Vehicle Motion Cues riconosce quando una persona si trova a bordo di un veicolo in movimento.

CarPlay ottiene il controllo vocale e altri aggiornamenti legati all’accessibilità

Le funzioni di accessibilità in arrivo su CarPlay includono controllo vocale, filtri colore e riconoscimento suoni. Con il controllo vocale, gli utenti possono navigare su CarPlay e controllare le app solamente con la voce. Con riconoscimento suoni, i conducenti o i passeggeri con difficoltà uditive possono ricevere avvisi di clacson e sirene. Per gli utenti daltonici, i filtri colore rendono l'interfaccia di CarPlay visivamente più facile da usare, con ulteriori funzioni di accessibilità visiva come il testo in grassetto e il testo grande.

Aggiornamenti aggiuntivi

Di seguito ulteriori novità:

- Lente d’ingrandimento offrirà una nuova modalità di lettura e la possibilità di avviare facilmente il rilevamento con il pulsante Azione.



- Per le persone ipovedenti, Hover Typing mostra un testo più grande quando si digita in un campo di testo, con il font e il colore preferiti dall'utente.

- Per gli utenti con disabilità fisiche, Virtual Trackpad per AssistiveTouch consente di controllare il dispositivo utilizzando una piccola area dello schermo come trackpad ridimensionabile.