iPhone e iPad: in arrivo interessanti novità software

Apple rilascerà nei prossimi giorni iOS 16.2 e iPadOS 16.2. Si tratta delle più recenti versioni dei sistemi operativi per iPhone e iPad, con a bordo interessanti novità.

Iniziamo da Freeform, una nuova e potente app di collaborazione che offre uno spazio flessibile in cui lavorare in team e condividere e visualizzare contenuti senza preoccuparsi del layout e delle dimensioni della pagina. Ogni membro del gruppo vedrà in tempo reale eventuali modifiche o contenuti aggiunti dagli altri. Freeform (disponibile anche per Mac e compatibile con Apple Pencil su iPad) permetterà di avviare una sessione da FaceTime e vedere tutti gli aggiornamenti direttamente nei Messaggi.

Proseguiamo con Apple Music Sing in grado di trasformare iPhone, iPad e Apple TV in un karaoke. Questa nuova funzione presente all’interno di Apple Music consentirà agli utenti di abbassare il volume della voce originale e cantare i loro brani preferiti seguendo i testi visualizzati in tempo reale all’interno dell’app. Gli utenti potranno cantare insieme all’artista, da solisti o alternarsi su milioni di canzoni del catalogo di Apple Music. All’interno di Apple Music saranno disponibili oltre 50 playlist dedicate con i brani, i duetti, i cori e gli inni che da sempre fanno cantare le persone in tutto il mondo.

Apple Music Sing sarà disponibile entro la fine del mese per chi ha un abbonamento ad Apple Music, e si potrà utilizzare su iPhone, iPad e sulla nuova Apple TV 4K.

Le nuove versioni dei sistemi operativi Apple introdurranno anche nuove funzioni per la schermata di blocco, come i widget dedicati ai farmaci e al monitoraggio del sonno. Ricordiamo anche l’opzione per l’Always On display senza sfondo su iPhone 14 Pro e Pro Max e le nuove funzioni di sicurezza (Advanced Data Protection con cifratura end-to-end) per il backup su iCloud.