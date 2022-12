iPhone o MacBook rotti? Ora puoi ripararli da solo

Da oggi è attivo il servizio Self Service Repair di Apple. I clienti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svizzera e Regno Unito possono ora acquistare parti e strumenti di riparazione originali Apple tramite il Self Service Repair Store. I clienti che desiderano effettuare le proprie riparazioni saranno in grado di eseguire molte di quelle più comuni su iPhone 12, iPhone 13 e sui notebook Mac con chip Apple.

Il Self Service Repair Store dà accesso ad oltre 200 parti e strumenti differenti, nonché ai manuali di riparazione in italiano. Il programma dà agli utenti, che hanno dimestichezza con le complessità della riparazione di dispositivi elettronici, l’opportunità di eseguire le loro riparazioni utilizzando gli stessi manuali, parti e strumenti di cui dispongono gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati Apple.

Le parti sono le stesse messe a disposizione dei centri assistenza autorizzati della rete Apple, e anche il prezzo di vendita è lo stesso. I clienti possono rispedire i pezzi sostituiti a Apple per il ricondizionamento e il riciclo e, in molti casi, ricevere un credito per il reso della parte sostituita.

Gli strumenti Apple disponibili sul Self Service Repair Store sono progettati su misura per consentire le migliori riparazioni possibili e sono studiati per resistere alle operazioni di riparazione professionali più rigorose. Gli strumenti includono cacciaviti dinamometrici, vassoi di riparazione, presse per display, batterie e molto altro.

In caso di prodotti guasti ancora in garanzia, questa non rimane valida solo sulla parte sostituita dall’utente.

Apple offrirà kit a noleggio per €59,95, così anche chi non desidera acquistare gli strumenti per un’unica riparazione avrà comunque accesso a questi tool di riparazione professionali. I kit potranno essere noleggiati per una settimana con spedizione gratuita.

Self Service Repair anticipa le direttive europee e rientra nell'ambito dell’impegno di Apple nel rendere le riparazioni più accessibili e aumentare la riparabilità dei prodotti nel tempo.

Per la maggior parte dei clienti che non hanno esperienza nella riparazione di dispositivi elettronici, recarsi presso un centro riparazioni professionale con tecnici di assistenza certificati che usano parti originali Apple rimane il modo più sicuro, conveniente e affidabile per ottenere una riparazione.