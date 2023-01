iPhone: prendi il controllo della tua privacy

Per celebrare la Giornata della protezione dei dati personali (28 gennaio), Apple ha svelato nuove risorse formative studiate per aiutare le persone ad assumere il controllo dei propri dati.

I prodotti e le funzioni Apple includono tecnologie innovative per la privacy progettate per ridurre al minimo la quantità di dati personali a cui è possibile accedere. Ad esempio Safari impedisce il tracciamento delle attività dell’utente, l’app Salute tiene nascosti i dati personali e in Mail troviamo la funzione Protezione della privacy.

Per incrementare la consapevolezza e l'attenzione sull’importanza della privacy, Apple ha collaborato con Nick Mohammed, star della serie AppleTV+ Ted Lasso, per il breve film “Un giorno nella vita dei dati di una persona qualunque”. Il cortometraggio invita le persone a seguire Nick Mohammed in una giornata tipo, spiegando come i malintenzionati utilizzano in modo improprio i dati e cosa fa Apple per tenere al sicuro le informazioni personali.

Video visibile qui:

Inoltre nuove sessioni gratuite Today at Apple spiegheranno agli utenti come proteggere i propri dati. A partire da sabato 28 gennaio, la nuova iniziativa Today at Apple “L’abc: prendi il controllo della tua privacy su iPhone” esplorerà funzioni come Protezione della privacy in Mail, Controllo di sicurezza, Servizi di localizzazione e passkey.

Partecipando alle sessioni si potrà scoprire come personalizzare ogni funzione in base alle preferenze individuali in materia di privacy. Today at Apple offre sessioni gratuite che aiutano l’utente ad ottenere il meglio dai suoi prodotti Apple. Queste nuove sessioni di 30 minuti saranno disponibili in tutti gli Apple Store del mondo. Chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza, può iscriversi alle sessioni Today at Apple registrandosi su apple.co/skills-privacy.