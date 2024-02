Tutti i documenti in un'unica app sullo smartphone: arriva It Wallet

Un nuovo passo verso la transizione dal cartaceo al digitale. Arriva It Wallet, il portafogli elettronico che consentirà di avere tutti i documenti a portata di mano sul proprio smartphone. Il via libera del consiglio dei ministri dovrebbe arrivare già mercoledì 31 gennaio. Si tratta di uno strumento che semplificherà non poco la vita dei cittadini, permettendo di conservare tutte le versioni digitali dei documenti più importanti sul proprio smartphone e in un'unica app (ovviamente protetta dai malintenzionati): carta di identità elettronica, tessera sanitaria digitale, licenza di guida, carta europea della disabilità, ma anche passaporto, tessera elettorale, titolo di studio e ricette mediche.

Come funzionerà It Wallet e quali sono i tempi

It Wallet sarà fruibile attraverso l'app Io, l'applicazione dei servizi della pubblica amministrazione a cui si accede con le credenziali Spid o Cie (carta d'identità elettronica) e che già oggi consente di interfacciarsi in maniera agile con la Pa e di pagare tutta una serie di tributi, dal bollo auto alla Tari, dalle bollette alle rette scolastiche. L'obiettivo è quello di potenziare l'app Io con un portafogli digitale che darà la possibilità di portarsi dietro i propri documenti più importanti.

Tutto sarà a portata di click. Non subito, intendiamoci. Il lancio è previsto verso metà 2024 con tessera sanitaria e carta della disabilità, per poi includere nei mesi successivi anche la carta d'identità digitale. Per gli altri documenti (inclusa la patente) bisognerà aspettare ancora qualche mese, ma è verosimile pensare che entro la fine del 2024 gli italiani potranno digitalizzare la maggior parte dei propri documenti.