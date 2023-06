Jackery 2000 Plus: nuova power station modulare da 3.000 W

Dopo la recensione della Explorer 3000 Pro, torniamo oggi ad occuparci di Jackery. L’azienda americana ha presentato all’Intersolar Europe 23 di Monaco, la nuova power station Jackery 2000 Plus. Un modello di fascia alta, versatile e dall’elevata capacità.

A bordo troviamo una batteria LiFePO4 da 2.042 Wh, garantita per 4.000 cicli di carica al 70%, che equivalgono ad una durata di circa 10 anni con un utilizzo quotidiano. La power station può essere ricaricata tramite una presa a 230 volt o con sei pannelli solari Jackery SolarSaga 200W in sole 2 ore. La capacità della Jackery 2000 Plus può essere, inoltre, ampliata utilizzando fino a 5 moduli aggiuntivi da 2 kW ciascuno, per una capacità complessiva di ben 12 kWh. Moduli ricaricabili tramite la power station o utilizzando i pannelli solari di Jackery.

Grazie alla potenza continua di 3.000 Watt (potenza di picco fino a 6.000 Watt), la Jackery 2000 Plus è in grado di alimentare la maggior parte dei dispositivi elettronici ed elettrici come frigoriferi, grill e attrezzature da giardino. Power station che vanta anche complete connessioni: tre prese AC Scuko (230 volt), due USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), due USB-C (100 W) ed una presa a 12 volt.

Ricordiamo, inoltre, le dimensioni pari a 47,3 x 35,9 x 37,3 cm ed il peso di 27,9 kg. I moduli aggiuntivi hanno, invece, dimensioni pari a 47 x 33,1 x 23,1 cm ed un peso di 19,8 kg. Batteria facile da trasportare grazie alle due ruote in alluminio gommate e alla maniglia retrattile. Non manca, inoltre, una completa app per il controllo a distanza della 2000 Plus tramite smartphone e tablet, utilizzando i collegamenti Bluetooth e WiFi.

Prezzi e disponibilità

Jackery 2000 Plus è già acquistabile sul sito dell’azienda e su Amazon a 2.299 euro, con una garanzia di 5 anni. Il modulo aggiuntivo è, invece, disponibile a 1.599 euro.

