Recensione Jackery Explorer 3000 Pro e SolarSaga 200: super kit portatile con pannelli solari e batteria

Dopo la presentazione di qualche giorno fa, è arrivato il momento della nostra prova della nuova power station Jackery Explorer 3000 Pro e dei pannelli solari portatili SolarSaga 200. Prodotti dalle avanzate caratteristiche, acquistabili anche separatamente.

Le power station portatili sono prodotti sempre più diffusi sul mercato. Apparecchi che ospitano una batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) in grado di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, cellulari, Pc e molto altro ancora). Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e altri prodotti. Dispositivi ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Power station e pannelli solari portatili rappresentano, quindi, la soluzione più semplice per l’autoproduzione e l'immagazzinamento di energia elettrica. Soluzioni di facile utilizzo, adatte anche ad utenti poco esperti.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche e le prestazioni della nuova power station Jackery Explorer 3000 Pro e dei pannelli solari portatili SolarSaga 200.

Jackery Explorer 3000 Pro

Jackery Explorer 3000 Pro si presenta con forme moderne e curate, a partire dalla scocca in plastica grigia, con vari elementi di color arancione.

Iniziamo la nostra analisi dal ricco pannello anteriore dove troviamo un ampio display LCD, luminoso e ben leggibile, che mostra la percentuale della batteria, i tempi di carica, i collegamenti attivi e varie icone di stato. Sempre sul frontale troviamo il pulsante di alimentazione generale e quelli dedicati alla porte in corrente continua e alle prese AC - Schuko. Scendendo nel dettaglio, la Jackery Explorer 3000 Pro ospita tre prese Schuko (230 volt, 3.000W totali e sovratensione di 6.000 W), due USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W, 5-6V?3A, 6-9V?2A, 9-12V?1,5A), due USB-C (100 W, 5V?3A, 9V?3A, 12V?3A, 15V?3A, 20V?5A) ed una presa accendisigari da 12 Volt (10A max).

Passiamo al retro dove sono presenti gli ingressi per la ricarica della power station: presa per la carica dalla rete elettrica (alimentatore integrato nell’unità) e due ingressi DC8020 (1.400 W max) per il collegamento fino a 6 pannelli solari SolarSaga 200 tramite cavo proprietario. Connettore DC utilizzabile anche per la ricarica della power station tramite la presa accendisigari di un veicolo, utilizzando il cavo in dotazione.

Infine troviamo il pulsante di ripristino degli ingressi AC. Supportata anche la carica pass-through che consente di alimentare dispositivi elettronici ed elettrodomestici durante la ricarica della power station.

Tutte le porte, ad eccezione delle USB, sono protette da sportellini in plastica o gomma.

Powerstation che può essere trasportata abbastanza facilmente, come un trolley, grazie alle due ruote in gomma e alla maniglia estraibile in alluminio. Non mancano, inoltre, ampie maniglie laterali. Con dimensioni di 47,3 x 35,9 x 37,3 cm ed un peso di 29 kg, è inoltre più leggera e più compatta del 30% rispetto ad altri prodotti con la stessa capacità.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche con la batteria agli ioni di litio da 3.024 Wh (43,2V, 70Ah). Accumulatore garantito per 2.000 cicli di carica, al 70% di potenza.

L’Explorer 3000 Pro è in grado di funzionare anche in ambienti freddi, con temperature fino a -20 gradi Celsius (a temperature comprese tra -10 e 20 °C, la potenza di uscita viene regolata automaticamente in base al livello di batteria rimanente).

Non dimentichiamo l’avanzata protezione contro sovratensioni e cortocircuiti ed un potente e silenzioso sistema di ventilazione integrato, dalla ridotta rumorosità (30 dB in modalità silenziosa).

Ricordiamo, inoltre, la connettività wireless WiFi e Bluetooth per il controllo tramite l’app che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Passiamo alla confezione che include i cavi di alimentazione da rete e da auto, 2 adattatori DC7909-DC8020 ed un manuale in italiano.

App Jackery

L’Explorer 3000 Pro può essere gestita a distanza tramite la nuova app ufficiale di Jackery per dispositivi mobili Android e iOS.

Applicazione in italiano che consente di monitorare lo stato di carica della batteria, la sua temperatura, i tempi di funzionamento e i flussi di corrente in ingresso e in uscita. Tramite l'applicazione è possibile attivare le varie porte e prese in AC e DC e regolare i tempi di illuminazione del display. Nelle impostazioni troviamo l’opzione per abilitare la ricarica lenta e silenziosa e la modalità risparmio batteria che allunga la vita dell’accumulatore (funzionamento dal 15% all’85%). Tramite questo software, gli utenti possono anche aggiornare il firmware della power station, regolare il timer per l’autospegnimento dell’unità e consultare il manuale d’uso digitale.

Non è, invece, possibile accendere e spegnere la power station a distanza.

Pannelli solari SolarSaga 200

Passiamo ora all'analisi dei pannelli solari portatili SolarSaga 200, con una potenza massima di 200 W. Prodotto suddiviso in quattro elementi rigidi, con 3 supporti posteriori per una facile inclinazione verso i raggi solari.

Pannelli che possono essere facilmente ripiegati e trasportati in una pratica borsa dotata di tasca interna per ospitare il cavo di collegamento con la power station. Ricordiamo, inoltre, il solido sistema di chiusura dei vari pannelli basato anche su elementi magnetici.

Proseguiamo con la certificazione IP65, con resistenza ad acqua e polvere, e il rivestimento in ETFE che garantisce la durata nel tempo. Non dimentichiamo dimensioni e peso: 540 x 615 x 40 mm (chiuso), 540 x 2320 x 25 mm (aperto), 8 Kg.

Di seguito le caratteristiche tecniche dei SolarSaga 200: efficienza di conversione fino al 24,3%; tensione di alimentazione di 18 V; corrente di alimentazione di 11,12A; tensione a circuito aperto di 23,2V; protezione da cortocircuito di 11,76A.

Dotato di connettori proprietari e non dei tradizionali MC4, il pannello solare SolarSaga 200 è compatibile anche con altre stazioni di ricarica Jackery come l’Explorer 2000 Pro.

In dotazione troviamo il cavo di collegamento con una power station di Jackery, da soli 1,5 metri (L'azienda offre sul suo sito una prolunga da 5 metri).

Esperienza d’uso e prestazioni

Proseguiamo con la nostra esperienza d’uso partendo dalla Jackery Explorer 3000 Pro. Una power station dalla generosa capacità, versatile e ben costruita, in grado di caricare dispositivi elettrici di ogni genere. Power station adatta per l’outdoor e per il campeggio, utile ad alimentare, ad esempio, attrezzi da giardinaggio, frigoriferi portatili e grill elettrici. Unità adatta anche per attività indoor, ad esempio in caso di blackout, e collegabile a varie tipologie di elettrodomestici e dispositivi elettronici come Pc portatili e cellulari. Grazie all’elevatissima autonomia, la Jackery Explorer 3000 Pro è, ad esempio, in grado di alimentare un frigorifero per oltre 5 ore (520W) o un decespugliatore (1.110W) per più di due ore.

Numerosi, inoltre, i metodi di ricarica. Sono necessarie 1,8 ore per una carica completa dalla presa a parete e 3-4 ore con 6 pannelli solari SolarSaga 200W. Servono, invece, poco meno di 10 ore utilizzando due pannelli.

Un prodotto completo, versatile e robusto, facile da trasportare e dotato di complete connessioni; peccato solo per l’assenza della ricarica wireless Qi sul lato superiore dell'unità. Valutazione positiva anche sul display, chiaro e ben visibile e sull’app, di facile utilizzo.

Proseguiamo con i pannelli solari SolarSaga 200, con un giudizio in generale positivo. Un prodotto ben costruito, resistente, semplice da installare e facilmente trasportabile, con una potenza vicina a quella dichiarata. Peccato per l’utilizzo di connettori proprietari e per l'installazione un po’ ingombrante a causa dell’elevata lunghezza dei rigidi pannelli.

Prezzi, disponibilità e garanzia

Jackery Explorer 3000 Pro può essere ordinata al prezzo di 3.299 euro su it.jackery.com e su Amazon. II pannello solare SolarSaga 200 è disponibile su entrambi i siti a 699 euro.

Sul sito di Jackery e su Amazon sono, inoltre, disponibili anche dei bundle/kit, come il Solar Generator 3000 Pro 400W con due pannelli solari SolarSaga 200 a 4.499 euro, o con quattro SolarSaga 200 a 5.699 euro.

Jackery offre una garanzia di 5 anni su entrambi i prodotti.

Scopri di più su Amazon:

- Jackery Explorer 3000 Pro e bundle con pannelli solari

- Jacker SolarSaga 200

- Cavo prolunga 5 m