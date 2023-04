Jackery Explorer 3000 Pro: una potente batteria portatile utilizzabile in casa o all'aperto

Da Jackery arriva la nuova power station Explorer 3000 Pro. Si tratta del modello più potente dell’azienda californiana, esperta in innovative soluzioni energetiche portatili.

Le power station sono utili dispositivi sempre più diffusi e apprezzati sul mercato. Si tratta di apparecchi che ospitano una capiente batteria, un inverter e numerose porte e prese (come USB e Schuko) capaci di alimentare e ricaricare dispositivi elettrici ed elettronici di vario genere (elettrodomestici, attrezzi da giardino, smartphone, Pc e molto altro ancora). Power station utilizzabili in casa (anche in caso di blackout) o all’aperto per alimentare griglie elettriche, frigo portatili e altri prodotti. Dispositivi ricaricabili anche tramite pannelli solari fissi o mobili.

Caratteristiche principali

Con una capacità di 3.024 kWh, una potenza continua di 3.000 Watt e una potenza di picco fino a 6.000 Watt, l’Explorer 3000 Pro è in grado di alimentare anche dispositivi ad alto consumo come attrezzi da giardino o frigoriferi.

Questa power station portatile è dotata di otto porte sul lato anteriore: tre prese Schuko (230 volt), due USB-A (Quick Charge 3.0, 18 W), due USB-C (100 W) e una presa da 12 volt.

L’Explorer 3000 Pro può essere ricarica in diversi modi. Iniziamo dal collegamento diretto alla presa di corrente, che consente di caricare completamente la batteria in meno di due ore. Inoltre, è incluso un cavo di ricarica che fornisce nuova energia attraverso la presa a 12 Volt di un veicolo. Il dispositivo può, inoltre, essere collegato a due o più pannelli solari portatili Jackery SolarSaga 200. Quando il Sole è favorevole, la batteria può essere ricaricata completamente in tre-quattro ore in combinazione con sei pannelli solari Jackery da 200 Watt.

L’Explorer 3000 Pro è in grado di funzionare anche in ambienti freddi, con temperature fino a -20 gradi Celsius, ed è dotata della modalità silenziosa che produce solo 30 dB di rumore.

Nonostante la sua enorme capacità, Jackery Explorer 3000 Pro può essere trasportata abbastanza facilmente, come un trolley, grazie alle due ruote e alla maniglia estraibile in alluminio. Con dimensioni di 47,3 x 35,9 x 37,3 cm ed un peso di 29 kg, è inoltre più leggera e più compatta del 30% rispetto ad altri prodotti con la stessa capacità.

L’Explorer 3000 Pro può, inoltre, essere gestita dalla nuova app ufficiale di Jackery tramite il modulo WiFi integrato. L’applicazione per Android e iOS fornisce numerose informazioni, tra cui lo stato di carica, la potenza in ingresso e in uscita e le porte attive. Gli utenti possono anche regolare varie impostazioni come la velocità di ricarica, aggiornare il firmware della power station e consultare il manuale d’uso digitale.

Prezzo e disponibilità

Jackery Explorer 3000 Pro può essere preordinata dal 17 aprile 2023 al prezzo di 3.299 euro su it.jackery.com. Il lancio ufficiale sul mercato avverrà il 20 aprile 2023. Sono disponibili anche dei bundle, come il Solar Generator 3000 Pro 400W con due pannelli solari SolarSaga 200 a 4.499 euro, o con quattro SolarSaga 200 a 5.699 euro. Jackery offre una garanzia di 5 anni su entrambi i prodotti. Sul sito dell’azienda sono disponibili ulteriori promozioni per il lancio della power station.